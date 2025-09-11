Manu Bermúdez: «Carrillo es el mejor entrenador del mundo y no quiero ir a un sitio en el que no esté él»

Manu Bermúdez (Cieza, 27 años) vivirá mañana por primera vez la experiencia de disputar un Mundial de Atletismo. El pupilo del mítico José Antonio Carrillo ... llega a Tokio para «dar la cara» y demostrar que todo lo que ha sacrificado durante su carrera ha valido la pena. Es consciente de que sus peores rivales en la prueba de los 35 kilómetros marcha serán el calor y la humedad, ya que te impiden rendir al máximo nivel, pero hay que ser «listo y no fatigarse en el primer momento». Si tiene alguna duda le puede preguntar a su compañero de habitación Miguel Ángel López, que algo de esto sabe. El murciano afronta en Tokio el octavo Mundial de su carrera deportiva.

–¿Cómo se encuentra de cara al gran reto que tiene por delante este sábado en Tokio?

–Motivado porque hemos trabajado todo el año con el pensamiento en esta fecha. Estar aquí ya es un lujo. Ahora hay que demostrar todo lo que hemos trabajado. Me encuentro casi en el mejor estado de forma. El trabajo está hecho y ahora tiene que ver la luz.

–¿Cuál fue su primer pensamiento al enterarse de que estaría en este Mundial de Tokio?

–Estuvo complicado, porque la marca mínima que nos pidió la Federación la superé por muy pocos segundos. Se puede ver en el vídeo que publicó la Federación Española la emoción que tenía al entrar en meta y ver que había conseguido la clasificación para Tokio. No es mi mayor sueño porque eso sería estar en unos Juegos Olímpicos, pero después era estar en un Mundial.

UNA VIDA DE RENUNCIAS «He sacrificado mucho, sin fiestas ni celebraciones. Pero lo hago con todo el amor del mundo»

–¿Cuánto ha sacrificado Manu Bermúdez para llegar hasta aquí?

–He sacrificado mucho. Los entrenamientos muchas veces no te permiten estar en las celebraciones. Te restringes las fiestas y las salidas con los amigos, pareja y familia. Además, este año he sacrificado todo el verano. No he tenido vacaciones. Tiene mucho sacrificio, no solo para mí, sino para la gente que me rodea. Me dejo la piel por mi deporte, pero lo hago con todo el amor del mundo.

–¿Cómo sobrevive en este deporte tan mal remunerado?

–La marcha no es un deporte del que económicamente vayas a vivir. Vivo con mis padres y doy gracias a la UCAM, donde estoy haciendo CAFD, porque me ayudan un montón con las clases y los exámenes. Intento estar presente, pero se me hace difícil.

–Cieza tiene una conexión especial con la marcha, ¿por qué?

–Se le debe todo a José Antonio Carrillo. Ha sido el artífice de que tantos marchadores de la Región de Murcia y de otras comunidades vengan a entrenar aquí. La disciplina de la marcha en Cieza le debe mucho a Carrillo. Todo.

–Hablando de Carrillo, ¿cuándo van a dejar que se jubile?

–Desde el 31 de agosto ha firmado su jubilación como entrenador de la selección española. Eso no quita que vaya a seguir entrenando. Él va a continuar porque como él dice: 'Quien nace entrenador, muere entrenador'. Hacemos buena pareja en ese término y yo no quiero irme a otro sitio que no sea con Carrillo. Para mí, es el mejor entrenador del mundo.

SU PREPARACIÓN «En 2019 ya se intentó preparar el Mundial con la cámara de calor y salió bastante mal»

–¿Cómo se ha preparado para las duras condiciones de Tokio?

–Carrillo ya intentó, en su día, preparar un campeonato con estas condiciones en 2019, cuando el Mundial se iba a disputar en Doha, haciendo mucha cámara de calor para poder aumentar la temperatura y la humedad y ese año le salió bastante mal la competición, porque el hecho de estar entrenando tanto tiempo en esas condiciones tiene mucho desgaste físico y al final no terminas de preparar bien la prueba. Por mucho que te aclimates estás perdiendo niveles de entrenamiento. Esta vez, hemos decidido cambiarlo y centrarnos en estar bien físicamente.

–¿Puede mejorar su marca?

–Va a ser imposible. Veníamos concienciados de que iba a hacer calor y humedad, pero lo que nos hemos encontrado aquí no me lo esperaba para nada. Ha sido una locura. Una sensación de bochorno incrfeíble y mira que nosotros somos de Murcia. Es salir a la calle y que te suden las manos. Te notas pringoso. Y no te cuento a nivel de entrenamiento que en diez minutos vas con la camiseta empapada. Veremos si con la marca que yo vengo, no se gana.

–¿Cuál sería para usted la clave de la carrera?

–Hay que ser listo y no fatigarse en el primer momento. Va a ser una carrera muy dura y el que vaya por encima de los niveles que puede, al final lo puede pagar muy caro.

–¿Qué papel va a jugar la mente?

–Cuando llegue la fatiga tienes que pensar en kilómetro a kilómetro. Si te pones a pensar en cosas negativas, enseguida la mente te pasa una mala jugada y te vas a encontrar mucho peor. Hay que pensar en positivo, intentar aguantar el sufrimiento e intentar ganar a tus rivales también mentalmente.

–En Tokio estará Miguel Ángel López, ¿qué le dice?

–Lo tengo de compañero de habitación aquí. Entonces, podemos hablar bastante. Miguel Ángel está curtido en mil batallas y piensa lo mismo que yo. Hay que estar con la cabeza muy fría desde el primer momento y a mí me dice que lo disfrute, que nunca sabes cuándo va a ser la última vez.