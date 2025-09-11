La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manu Bermúdez entrenando en Tokio para la cita mundialista de este fin de semana. M. B.
Atletismo | Mundial de Tokio

Manu Bermúdez: «Carrillo es el mejor entrenador del mundo y no quiero ir a un sitio en el que no esté él»

«Estar en Tokio ya es un lujo. El trabajo está hecho y ahora tiene que ver la luz, sabiendo que las condiciones de la prueba serán muy complicadas», afirma el atleta ciezano

Jesús Fernández

Murcia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:37

Manu Bermúdez (Cieza, 27 años) vivirá mañana por primera vez la experiencia de disputar un Mundial de Atletismo. El pupilo del mítico José Antonio Carrillo ... llega a Tokio para «dar la cara» y demostrar que todo lo que ha sacrificado durante su carrera ha valido la pena. Es consciente de que sus peores rivales en la prueba de los 35 kilómetros marcha serán el calor y la humedad, ya que te impiden rendir al máximo nivel, pero hay que ser «listo y no fatigarse en el primer momento». Si tiene alguna duda le puede preguntar a su compañero de habitación Miguel Ángel López, que algo de esto sabe. El murciano afronta en Tokio el octavo Mundial de su carrera deportiva.

