López y Bermúdez, la doble baza murciana en el Mundial de Tokio Compiten este sábado en los 35 km marcha, una prueba que estará marcada por el fuerte calor y la alta humedad

Francisco J. Moya Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:44

Este sábado el atletismo murciano vivirá un momento histórico: dos marchadores de la Región, el murciano Miguel Ángel López y el ciezano Manu Bermúdez competirán en la prueba de los 35 km marcha del Mundial de Tokio. La prueba, que se disputa simultáneamente en sus categorías masculina y femenina, comenzará a las 08.00 horas y se celebrará el primer día de la competición. Aunque la fecha difiere en un mes de la de los Juegos de Tokio de 2021, el calor seguirá siendo intenso, como lo fue en aquella ocasión, y todos los expertos coinciden en que solo podrán luchar por las medallas los que hayan hecho una preparación adecuada en las últimas semanas.

¿Y qué es una preparación adecuada? Pues entrenarse a diario en unas condiciones de calor y humedad similares a las que los participantes en la prueba se encontrarán este sábado en el circuito urbano de Tokio. Aunque no se prevén temperaturas extremas para el próximo sábado (el pico estos días ha sido de 35º y en las pruebas podrá rondar los 30º), la combinación del calor con la humedad produce una sensación térmica muy alta.

Según los parámetros que se barajan, una temperatura de 32 grados con un 80% de humedad equivale a una sensación térmica de 47. Y estas condiciones ya marcaron mucho la prueba de los 50 km marcha de los Juegos de 2021, en los que el español Marc Tur rozó el podio (fue cuarto) y algunos favoritos, como el japonés Kawano, el colombiano Pinzón, el francés Diniz y el chino Wang desfallecieron. Y eso que aquella prueba olímpica se disputó en Sapporo, 800 kilómetros al norte de Tokio, buscando precisamente una temperatura más fresca. Dio lo mismo: el calor apretó de lo lindo pese a que la prueba arrancó a las cinco y media de la mañana y fue determinante en la lucha por los metales.

Con la lección aprendida llegan, por tanto, los integrantes del equipo español de marcha. Dos de ellos, Diego García Carrera, doble medallista europeo, y Álvaro López, campeón de España, han estado trabajando las últimas semanas en la cámara de la Base Aérea de Torrejón, para aclimatarse al calor y la humedad de la capital japonesa. «Puedes llegar muy en forma, pero si no te aclimatas al calor en los 14 días previos a la competición no tienes nada que hacer», confiesa García.

En cuanto a los murcianos, Miguel Ángel López, sus 37 años, afronta su octavo Mundial tras prepararse en Sierra Nevada, Font Romeu y el CAR de Los Alcázares. En 2015 se proclamó campeón del mundo y en 2022 logró el oro europeo. Mientras, Manu Bermúdez, de 27 años, debutará este sábado en un Mundial. En el Europeo de 2022 fue cuarto.