Patinaje I Europeo de Minsk Javier Fernández, tercero en su penúltima aparición Javier Fernández, durante su interpretación de 'Malagueña' en el Europeo de Minsk. / AFP El seis veces campeón de Europa deberá apelar a una remontada épica para despedirse de la competición desde lo más alto tras acabar el programa corto a casi nueve puntos del ruso Mikhail Kolyada, que acaricia el título JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Jueves, 24 enero 2019, 18:44

La trayectoria de Javier Fernández en la competición de élite toca a su fin. A falta de su última exhibición de talento y expresividad el próximo sábado a partir de las 11:15 en el programa libre del Europeo de Minsk, el patinador español deberá apelar a una remontada milagrosa para decir adiós a la competición oficial desde lo más alto del cajón continental.

El seis veces campeón de Europa se llevó este jueves la tercera mejor nota en el programa corto de un campeonato en el que se despide del hielo donde se deciden las medallas más prestigiosas.

Javier Fernández, que trata de retener una vez más la corona europea, obtuvo una calificación de 91,84 puntos, sólo por detrás de los rusos Mikhail Kolyada, que con 100,49 será el nuevo campeón salvo debacle en el programa libre del sábado, y Alexander Samarin, que con 91,97 se perfila como el gran rival de 'Súper Javi' en la batalla por la plata junto al francés Kevin Aymoz, al que el madrileño aventaja en dos puntos y 82 centésimas y que por tanto llega con menos posibilidades de tocar metal.

24/01/2007 - Primer programa corto de @javierfernandez en un Europeo

24/01/2019 - Último programa corto de Javier Fernández en un Europeo



12 años que llegan a su final 😢 ¡Y este sábado buscará remontar la tercera plaza a por su 7⃣🥇consecutivo! 💪🏼

📝https://t.co/2akskWK9mWpic.twitter.com/9iLeumExMS — LaLigaSports (@LaLigaSports) 24 de enero de 2019

Con la coreografía de 'Malagueña' que le dio su segundo oro mundial en Boston en 2016, el madrileño compitió por primera vez en toda la temporada y a pesar de su inactividad lo hizo con un ejercicio complejo, que incluía dos cuádruples que ejecutó sin inconvenientes y un triple axel en el que se vio obligado a dar un paso de más en la recepción para evitar una caída que hubiera arruinado cualquier posibilidad de estar arriba.

El fallo le hizo estar lejos de la calificación de 103,82 puntos que logró en el programa corto del Europeo de Moscú en 2018, que supuso el primer paso hacia su sexta corona europea consecutiva. Un año después, el de Cuatro Vientos deberá apelar a una épica remontada en el programa libre con otro de sus ejercicios más recordados, 'El Hombre de La Mancha', con el que alcanzó el bronce olímpico en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang del pasado año.

«Hoy he visto errores en el patinaje que no había visto en mi vida. Parece que se han olvidado de que sigo siendo patinador. Creo que he hecho un buen programa corto pero no lo he visto en las puntuaciones», opinaba 'Súper Javi' en los micrófonos de LaLigaSports tras conocer una calificación con la que no estaba del todo de acuerdo.

⛸ @javierfernandez, muy enfadado tras ver su puntuación del programa corto ⛸



“En el suelo he visto la señal de que el salto estaba completo”



“Si yo soy legal con el deporte, espero que ella también sea legal conmigo” pic.twitter.com/yNdoVSFvSk — LaLigaSports (@LaLigaSports) 24 de enero de 2019

Por su parte, el otro español en la competición, el campeón nacional y gran promesa del patinaje artístico sobre hielo español, Héctor Alonso, terminó en la trigésimo cuarta plaza con una puntuación de 53,94 que le dejó fuera del programa libre.

Clasificación del programa corto:

1. Mikhail Kolyada (RUS) 100,49

2. Alexander Samarin (RUS) 91,97

3. Javier Fernández (ESP) 91,84

4. Kevin Aymoz (FRA) 88,02

5. Maxim Kovtun (RUS) 87,70

....

34. Héctor Alonso (ESP) 53,94