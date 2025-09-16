La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mata a cuchilladas a su mujer en su vivienda de la diputación cartagenera de El Algar
Mariano García, con gesto de sufrimiento, en la serie de 800 metros del Mundial disputada este martes en Tokio. AFP
Mundial de atletismo

Decepción de Mariano García, que se queda fuera de la semifinal de 800 en el Mundial

El atleta de Fuente Álamo termina en cuarta posición su serie y lejos de los mejores tiempos y concluye a las primeras de cambio su participación en Tokio

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:21

El periplo de Mariano García en el Mundial de atletismo que se celebra en Tokio duró demasiado poco. El mediofondista de Fuente Álamo se quedó fuera de la semifinal de la prueba de 800 metros al terminar en cuarta posición su serie y firmar un tiempo (1:47.09) muy alejado de los que sí se clasificaron para la siguiente ronda. Decepción en mayúsculas para el de Cuevas de Reyllo.

En una tanda en la que el billete a la semifinal era para los tres primeros clasificados de cada serie y los tres mejores tiempos restantes, el pupilo de Gabi Lorente no logró ni una cosa ni la otra y se despide a las primeras de cambio de la cita mundialista que se disputa en el Estadio Nacional de la capital japonesa. Por delante de él quedaron el polaco Wyderka, el británico Pattison y el francés Tual.

Parecía que el final iba a ser completamente distinto, sobre todo por lo mostrado por el corredor murciano antes del inicio de la prueba. Puño a la moto, cara de concentración y síntomas de que iba a ser otra carrera exitosa. Nada más lejos.

El de Cuevas de Reyllo arrancó desde la tercera calle y esperó agazapado en la última posición a la espera de poder hacerse un hueco. No tardó en hacerlo. En la primera recta pisó el acelerador y, por el exterior, fue coleccionando adelantamientos hasta ponerse entre los tres primeros. El trabajo parecía medio hecho, había que culminarlo.

Ahí se incrustó Mariano y se agarró a los puestos de la cabeza, pero conforme pasaban los metros y se acercaba la línea de meta las fuerzas fueron flaqueando. En los últimos 100 metros, la moto del fuentealamero se quedó sin gasolina. No había ni una gota más por exprimir y acabó sucumbiendo a escasos metros de la línea final.

Mariano parecía que podía colarse como tercero, pero el francés Gabriel Tual aprovechó el bajón de fuerzas del pupilo de Gabi Lorente y le pasó por el interior para hacer añicos las aspiraciones del atleta murciano y de toda la delegación española. No entraba en los planes, Mariano y todo el combinado nacional confiaban en tener al de Cuevas de Reyllo al menos en la semifinal, pero no pudo ser. No siguió los pasos de David Barroso y Mohamed Attaoui, que sí sellaron su pase a la penúltima fase tras ganar sus respectivas series.

La realización se fue hasta Mariano García nada más acabar la tercera serie. Era la sorpresa de la jornada en la prueba de 800 metros lisos. Llegaba en un gran momento y estaba entre los favoritos para pelear por meterse en la final. Rostro contrariado pero con el pulgar hacia arriba, el de Fuente Álamo, que pocas veces pierde la sonrisa, exteriorizó su decepción frente al objetivo. Serio, triste e inmerso en un mar de dudas que no terminan de explicar qué ocurrió este martes. Así acaba su participación en el Mundial Mariano García.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  3. 3 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  4. 4

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  5. 5 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  8. 8 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Decepción de Mariano García, que se queda fuera de la semifinal de 800 en el Mundial

Decepción de Mariano García, que se queda fuera de la semifinal de 800 en el Mundial