Decepción de Mariano García, que se queda fuera de la semifinal de 800 en el Mundial

El periplo de Mariano García en el Mundial de atletismo que se celebra en Tokio duró demasiado poco. El mediofondista de Fuente Álamo se quedó fuera de la semifinal de la prueba de 800 metros al terminar en cuarta posición su serie y firmar un tiempo (1:47.09) muy alejado de los que sí se clasificaron para la siguiente ronda. Decepción en mayúsculas para el de Cuevas de Reyllo.

En una tanda en la que el billete a la semifinal era para los tres primeros clasificados de cada serie y los tres mejores tiempos restantes, el pupilo de Gabi Lorente no logró ni una cosa ni la otra y se despide a las primeras de cambio de la cita mundialista que se disputa en el Estadio Nacional de la capital japonesa. Por delante de él quedaron el polaco Wyderka, el británico Pattison y el francés Tual.

Parecía que el final iba a ser completamente distinto, sobre todo por lo mostrado por el corredor murciano antes del inicio de la prueba. Puño a la moto, cara de concentración y síntomas de que iba a ser otra carrera exitosa. Nada más lejos.

El de Cuevas de Reyllo arrancó desde la tercera calle y esperó agazapado en la última posición a la espera de poder hacerse un hueco. No tardó en hacerlo. En la primera recta pisó el acelerador y, por el exterior, fue coleccionando adelantamientos hasta ponerse entre los tres primeros. El trabajo parecía medio hecho, había que culminarlo.

Ahí se incrustó Mariano y se agarró a los puestos de la cabeza, pero conforme pasaban los metros y se acercaba la línea de meta las fuerzas fueron flaqueando. En los últimos 100 metros, la moto del fuentealamero se quedó sin gasolina. No había ni una gota más por exprimir y acabó sucumbiendo a escasos metros de la línea final.

Mariano parecía que podía colarse como tercero, pero el francés Gabriel Tual aprovechó el bajón de fuerzas del pupilo de Gabi Lorente y le pasó por el interior para hacer añicos las aspiraciones del atleta murciano y de toda la delegación española. No entraba en los planes, Mariano y todo el combinado nacional confiaban en tener al de Cuevas de Reyllo al menos en la semifinal, pero no pudo ser. No siguió los pasos de David Barroso y Mohamed Attaoui, que sí sellaron su pase a la penúltima fase tras ganar sus respectivas series.

La realización se fue hasta Mariano García nada más acabar la tercera serie. Era la sorpresa de la jornada en la prueba de 800 metros lisos. Llegaba en un gran momento y estaba entre los favoritos para pelear por meterse en la final. Rostro contrariado pero con el pulgar hacia arriba, el de Fuente Álamo, que pocas veces pierde la sonrisa, exteriorizó su decepción frente al objetivo. Serio, triste e inmerso en un mar de dudas que no terminan de explicar qué ocurrió este martes. Así acaba su participación en el Mundial Mariano García.