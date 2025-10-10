El centro de Murcia se convertirá en una gran pista de atletismo

LA VERDAD Murcia Viernes, 10 de octubre 2025, 00:18 Comenta Compartir

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) presentó ayer el programa 'Atletismo en la Calle', proyecto impulsado por el organismo deportivo en el marco de su centenario, con el objetivo de llevar esta disciplina más allá de las pistas. El Instituto de Turismo de la Región de Murcia fue testigo de un acto al que acudieron representantes de los diez municipios que albergarán dicha iniciativa durante los últimos meses del año. También lo hacía el director general de Deportes, Fran Sánchez, y algunos de los más importantes nombres del atletismo regional en la actualidad, como Mariano García, Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez y Sergio López Barranco.

El programa permite a todos los asistentes participar en modalidades como carrera de vallas, salto de altura, marcha o lanzamiento de peso en una actividad totalmente gratuita. Hasta tres jornadas se han disputado. La primera fue el 26 de agosto en Las Torres de Cotillas; la segunda, en Cieza, el 27 de septiembre, y la tercera, en Alcantarilla, el sábado 4 de octubre. Por delante esperán su turno los municipios de Yecla (25 de octubre), Murcia (2 de noviembre), Molina de Segura (9 de noviembre), Águilas (15 de noviembre), Cartagena (29 de noviembre), Lorca (20 de diciembre) y Caravaca de la Cruz (21 de diciembre).

La gran cita

En el mismo acto tuvo lugar la puesta de largo de otra de las citas más importantes en el marco del centenario de la Federación: el Gran Premio Centenario FAMU que tendrá lugar el 2 de noviembre. La avenida Primo de Rivera de la capital acogerá una jornada que comprenderá la disputa de hasta dos Campeonatos de la Región de Murcia sobre un circuito de 500 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Estarán en juego los títulos regionales de milla en ruta, así como de marcha en ruta de promoción. Se trata de dos pruebas incluidas en el calendario nacional que tendrán las inscripciones abiertas para todos los atletas participantes con licencia FAMU y/o RFEA, a través del Call Room RFEA, hasta el miércoles 29 de octubre a las 20.00 horas.

No solo se desarrollará el 2 la jornada de 'Atletismo en la Calle' en Murcia, sino que tendrá lugar la entrega de premios del concurso de fotografía '100 Años de Atletismo en la Región de Murcia', convocado por la FAMU con la premisa de homenajear la historia y valores del atletismo en la Región. La fotografía ganadora recibirá un premio de 200 euros, y 100 irán destinados al segundo; el tercero será premiado con 50. Las bases, así como los reglamentos de las competiciones se pueden encontrar en la web https://www.famu.es/circulares/ de la propia Federación.