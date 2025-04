Alberto Lorente pasará el 5 de mayo por el Mar Menor en su Vuelta a España

El nadador extremo Alberto Lorente (Barcelona, 36 años), más conocido como 'El Hombre de las Aguas', está decidido a 'colgar el bañador'. Pero no se ... puede poner fin a toda una vida de desafíos extremos y brazadas solidarias sin un último baile. El catalán se despide con el proyecto más ambicioso de su carrera. Un adiós por todo lo alto.

'Abracemos el Mar' es la iniciativa deportiva y solidaria que llevará al deportista extremo a dar la vuelta a España a nado, con el objetivo de concienciar sobre la contaminación marina.

Para ello, Lorente recorrerá las aguas de la geografía española mientras el ambientalista Enrique Herrero, conocido como 'Quique Bolsitas', lidera acciones de limpieza en las playas de forma simultánea. Lorente y Herrero estarán en la Región de Murcia el próximo 5 de mayo. El proyecto deportivo y solidario dará comienzo el 22 de abril, día en que Lorente se sumergirá en las frías aguas de Bilbao para la primera de las doce etapas, divididas en tres semanas, que culminarán el 10 de mayo en las costas de su Barcelona natal, donde el reto comenzó a tomar forma en la cabeza del nadador.

«Todos los días veo una gran cantidad de basura, suciedad y desechos. La idea nació de ahí, de poder mandar un pequeño mensaje para que intentemos ser más considerados con los mares y los océanos», explica Alberto Lorente sobre esa realidad escondida que se encuentra a diario en las playas de su Barcelona natal y que tanto daño está haciendo al litoral de la Región de Murcia. La del Mar Menor será, sin duda, una de las etapas más especiales de esta singladura.

«Mi mujer y mis hijos me necesitan en casa y esto te quita mucho tiempo. Este desafío será mi último legado», cuenta Alberto

«Cuando acabe la vuelta a España, pesaremos toda la basura que hemos recogido y compararemos los kilómetros que he nadado con las toneladas de basura que consigamos limpiar», indica sobre el proyecto, donde espera «una marea de gente» que le acompañe desde la arena con la recogida de desechos, o lanzándose al agua para acompañarle en los últimos metros de sus doce etapas a nado.

El broche de oro

Veinticuatro horas de nado en protesta contra el cautiverio de cetáceos, la vuelta a Mallorca en apoyo a los menores con cáncer o recorrer 48 km a ciegas en las aguas del Mar Menor. Estos son algunos de los récords mundiales que Alberto Lorente, conductor de autobús en Viladecans, ha acumulado tras más de 75.000 km nadados en su carrera.

Tras destacar en la natación competitiva de joven, el ritmo de la vida adulta distanció a Alberto de las piscinas, hasta que encontró un motivo por el que volver a ponerse el bañador. «Mi vuelta al mar coincidió con la muerte de mi abuelo. Un día me dije que podía darle sentido a mis brazadas, y decidí recaudar dinero para una asociación de oncología pediátrica», narra.

El cariño recibido en ese primer reto supuso un punto de inflexión. Desde entonces, cada desafío deportivo en la carrera de Lorente se ha vertebrado alrededor de un trasfondo social, dando apoyo y visibilidad a diversos colectivos en situación de vulnerabilidad. Después de recaudar más de 100.000 euros para distintas ONGs, el proyecto 'Abracemos el Mar' pondrá el broche de oro a una trayectoria deportiva intachable, pero plagada de sacrificios personales.

«Al final, lo que más pesa es el tiempo que robas en casa, las cosas que me estoy perdiendo y luego no vuelven», narra Lorente sobre los motivos por los que ha decidido 'colgar el bañador'. «Mi mujer y mis hijos me necesitan en casa y esto te quita mucho tiempo. Cuando lo pongo todo en la balanza, cada vez pesa más lo negativo. El tiempo es el mayor regalo que nos podemos dar y yo no lo estoy dando. Afronto este desafío con la idea de dejar un último legado», concluye un nadador ejemplar.