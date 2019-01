Patinaje artístico sobre hielo I Europeo Un adiós de oro para 'Súper Javi' Javier Fernández muestra su medalla de oro. / Tatyana Zenkovich (EFE) Javier Fernández se despide de la competición oficial con un séptimo título continental que demuestra que ha sido competitivo hasta el último día y que abre una nueva etapa en su vida, en la que tratará de acercar el patinaje artístico al público general JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Sábado, 26 enero 2019, 16:53

Uno de los grandes del deporte español dice adiós. Javier Fernández, el hombre que llevó el patinaje artístico sobre hielo español a otro nivel, se ha despedido de la competición oficial después de una década en la élite y lo ha hecho a su manera, como sólo los mejores pueden hacerlo. El patinador madrileño se va con su séptimo oro continental al cuello, un título logrado después de una remontada épica sobre el hielo del Minsk Arena que permitió a 'Súper Javi' decir adiós desde lo más alto del cajón a pesar de estar alejado de la competición durante los meses previos al campeonato.

'El hombre de La Mancha', el programa libre que le dio en los Juegos de Pyeongchang esa medalla olímpica que se le había resistido hasta entonces, también le ha llevado a su última conquista en la élite con una ejecución compleja tecnicamente, con un cuádruple 'Salchow' y un cuádruple 'toe' entre otros saltos y cargada de sentimiento y expresividad, tras la que no pudo reprimir la emoción ante un pabellón puesto en pie. Una vez más, esta vez vestido de Don Quijote, había vuelto a desafiar a esos gigantes que no eran molinos, sino los problemas derivados de la ausencia de una tradición consolidada en España en su disciplina.

Su gran programa largo para un total de 271,59 puntos no sólo le valió a 'Súper Javi' para superar al ruso Alexander Samarin, que alcanzó los 269,84 puntos y fue finalmente plata, sino incluso para dejar atrás a su compatriota Mikhail Kolyada, que parecía imbatible después de una calificación de 100,49 en el programa corto del jueves que le daba casi nueve puntos de ventaja respecto a Fernández, pero que acabó hundido y fuera del podio -el italiano Matteo Rizzo fue bronce- después de varias caídas que le sacaron mentalmente de su programa.

Un vídeo para guardar: el último programa largo de @javierfernandez. Una despedida de oro para un campeón de oro https://t.co/sZF8w85TqV — COE (@COE_es) 26 de enero de 2019

El oro del español supone además un hito sin parangón desde el año 1935, cuando el austríaco Karl Schäfer alcanzó el séptimo de sus ocho títulos continentales consecutivos y le sitúa en el segundo puesto del palmarés histórico de los campeonatos, igualado con Yevgueni Pliúshchenko -último campeón antes de la era Fernández- y sólo por detrás de Schäfer.

«Estaba un poco triste porque hace 21 años que me entreno para competir. Pero es el tiempo de dejarlo. Patinaré en otras ocasiones, pero no en competición. Al mismo tiempo estaba contento, he tenido una gran carrera y he logrado más de lo que pensaba», analizó el español tras recibir su medalla dorada.

A sus 27 años, Javier Fernández pone punto final así a quince años de carrera, en los que tuvo que dejar atrás a su familia y a su país para iniciar en Estados Unidos un sueño que finalmente le llevó a Toronto (Cánada), donde reside y donde ha trabajado los últimos años a las órdenes del prestigioso entrenador Brian Orser hasta ser uno de los mejores de la historia y una de las figuras más queridas y admiradas del patinaje artístico sobre hielo, una especialidad en la que ha creado escuela en España, abriendo el camino como un auténtico pionero para todos aquellos niños y niñas que llegarán en los próximos años.

En este sentido, María José Rienda, secretaria de Estado para el Deporte, señaló que la contribución de Javier Fernández al deporte español es «incalculable». «Ha colocado en el mapa nacional e internacional al patinaje artístico sobre hielo. Y lo mejor es que ha animado a que los jóvenes practiquen este deporte asegurando una continuidad», valoró.

Ahora, se abre una nueva etapa en la vida del patinador madrileño, que no cuelga del todo los patines ya que a través de su espectáculo 'Revolution on Ice' tratará de acercar el patinaje artístico sobre hielo al público general, primero en varias ciudades españolas y luego en todo el mundo. Las lagrimas de felicidad de un campeón sobre el primer cajón del podio son el mejor epílogo posible a una carrera de leyenda.

- Clasificación combinada de los programas corto y libre:

1. JAVIER FERNÁNDEZ (ESP) - 271,59 puntos

2. Alexander Samarin (RUS) - 269,84

3. Matteo Rizzo (ITA) - 247,08

4. Kevin Aymoz (FRA) - 246,34

5. Mikhail Kolyada (RUS) - 240,87