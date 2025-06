'Manita' del Jimbee Cartagena a ElPozo Murcia para meterse en la final

Con menos talento, con menos nombres pero con el mismo o mayor espíritu competitivo que el de la temporada pasada, el Jimbee Cartagena completó este ... sábado por la noche otra noche redonda: sellar el pase a la final de la liga pasando por encima de su eterno rival, ElPozo, con una 'manita' ya histórica en el tercer partido de la semifinal. Sin Bebe, sin Javivi y sin Lucao, pero con la fe Gon Castejón, la precisión de Cortés y el alma de Waltinho, el equipo cartagenero optará a partir de este martes contra el Barcelona a levantar el cuarto título de su historia en solo un año. Son definitivamente tiempos de vino y rosas para el fútbol sala cartagenero; no así para los charcuteros, que dan así por finalizada una nueva temporada en blanco, sin títulos desde 2017. Toca disfrutar para uno y recapacitar para otros. De momento, este 5-0 en el derbi afianza el maravilloso momento de forma de los cartageneros.

En un sábado totalmente veraniego en Cartagena, los cinco mil espectadores que este sábado llenaron el Palacio de los Deportes llegaron en chanclas, bermudas y con un ligero aroma a crema solar. Veintiocho grados de temperatura y un 'no hay billetes' en las taquillas para asistir al último derbi de la temporada. Una marea roja inundó las gradas de la avenida del Cantón para calentar el ambiente,incluidos los doscientos charcuteros. Calor en la calle y fuego en la pista, por lo tanto, por un pase en la gran final de la liga. Solo faltó el speaker, que dejó a la mascota local 'Pepita' como maestra de ceremonias en el parqué. Una vez más, la afición del Jimbee respondió. Y una vez más, la afición de ElPozo sumó desde el sector más alto de la grada lateral.

Jimbee Cartagena: Chemi, Mouhoudine, Mellado, Cortés y Pablo Ramírez (quinteto inicial). También jugaron Darío Gil, Mouhoudine, Waltinho, Motta, Gon Castejón, Linhares y Chispi (ps). 5 - 0 ElPozo Murcia: Juanjo, Felipe Valerio, Marcel, Gadeia y Rafa Santos (quinteto inicial). También jugaron Ricardinho, Ricardo Mayor, César Velasco, Esteban, David Álvarez y Marlon. Goles: 1-0, Mouhoudine (minuto 8). 2-0, Motta (16). 3-0, Waltinho (24). 4-0, Waltinho (29). 5-0, Waltinho (38).

Árbitros: Delgado Sastre y Martínez Flores. Amarillas a los locales Linhares, Gon Castejón y Osamanmusa; y a los visitantes Ricardo Mayor y Ricardinho.

Incidencias: Lleno en el Palacio de los Deportes de Cartagena con cinco mil espectadores, unos doscientos de ellos seguidores de ElPozo Murcia. Tercer partido de la semifinal del 'playoff' de Liga.

El Barça, martes y jueves

No faltaron los aficionados y tampoco los jugadores, pues tanto Duda como Josan contaron con todas sus armas a disposición para una guerra que ambos tildaron de «matar o morir». Hasta Osamanmusa, el pívot tailandés inédito durante toda la eliminatoria por lesión. Después de dos derbis vibrantes, eléctricos y hasta angustiosos, decidido por detalles, este tercer asalto final, sin red y a vida o muerte, no iba a ser menos. Puerta grande o enfermería para meloneros o charcuteros como colofón a una temporada tremendamente dura para ambos. Los dos tenían motivos para no hacer maletas: los cartageneros para repetir final por segundo año seguido y levantar el cuarto título en solo un año; y los murcianos, para disputar la enésima final y levantar un trofeo desde la Copa del Rey de Guadalajara en 2017. Espadas por todo lo alto, pues. Frotándose las manos, esperando rival, estaba el Barcelona viéndolo por televisión y sabiéndose que tendrá el factor pista a favor el martes a las 18.45 y el jueves a las 20.30 horas.

A diferencia de lo ocurrido el pasado jueves en Murcia, esta vez el Jimbee no salió con la caraja. Además de evitar un nuevo gol tempranero entró con la directa y protagonizó veinte minutos prácticamente sin errores, a excepción de una pérdida que a punto estuvo de aprovechar Rafa Santos para un ElPozo siempre alerta. Incluido Juanjo, quien de nuevo evitó males mayores en esa franja: frenó a Pablo Ramírez, a Motta y también una estampida de Mellado a asistencia de Waltinho, pero no un disparo ajustado al palo largo de Mouhoudine, en el ocho (1-0). Lo celebró el portentoso cierre francés, quien no continuará la próxima campaña; también cada parada el eterno portero murciano.

La superioridad del Jimbee en la primera se confirmó llegado ya casi el descanso. Ahí se descorcharon los de Duda y entraron en momento de pleno desborde los de Josan, superados, presionados, ya ni siquiera con margen de contacto porque Ricardo Mayor cometió la quinta falta para frenar la galopada de Gon Castejón hacia la portería. El ala valenciano no marcó el 3-0 en una falta por centímetros; y antes, también en una jugada de estrategia de manual, el Motta más certero de las últimas semana clavó el balón en la escuadra quitando las telarañas. Con el 2-0 los de Josan pidieron la hora del descanso, abrumados. Ni el portero-jugador sirvió para recortar distancias. Señal de SOS para refrescar ideas cuanto antes.

El paso por los vestuarios no alivió en absoluto a ElPozo, que de estar grogui pasó a estar aturdido. Los charcuteros no encontraron remedio a sus problemas para generar peligro ni tampoco encontraron la forma de frenar las embestidas locales. Surfeando en la cresta de ola por una afición en llamas, el Jimbee mostró su superioridad con un nuevo golpetazo en la mesa: en el 24, Cortés, que anda especialmente fino en estos 'playoff', encontró una rendija a balón parado para encontrar a Waltinho en el área pequeña. El pívot pisó y armó la pierna en una milésima de segundo para subir el tercero.

El '11' melonero vivió su mejor noche de la temporada. No es su mejor curso ni en términos goleadores, ni de sensaciones ni a nivel físico, castigado por lesiones. El pasado jueves, enfado consigo mismo, hasta golpeó furioso la nevera con los botellines de agua. Esta vez, el destino le tenía guardado a Waltinho el momento, su momento, para brillar y sentenciar el pase a la final con una 'manita' ya histórica al eterno rival. El pívot brasileño es pura entrega, sacrificio, un guerrero. Y gracias a esa labor incansable logró mejor que nadie oler la sangre y robar dos balones cuando ElPozo, ya a la desesperada, intentaba un imposible con diez minutos por delante. Waltinho puso la puntilla a una noche redonda con el 4-0 y el 5-0 que hizo estallar a la grada del Palacio de los Deportes. Entre 'olés' se terminó otro partido memorable para los cartageneros, que jugarán su segunda final y optarán, de nuevo, a repetir el título liguero; entre 'olés', la afición de ElPozo se marchó antes de tiempo diciendo adiós a otra temporada en blanco.