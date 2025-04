El Lorca Deportiva se queda muy cerca de la gloria

El Lorca Deportiva se agarra con fuerza al liderato en el grupo 13 de Tercera Federación y podría lograr el tan deseado ascenso a Segunda ... RFEF el próximo fin de semana. Los de Sebas López no fallaron ante los suyos y vencieron en el Artés Carrasco al Alcantarilla (3-0). Andrés Carrasco, Alberto Navarro y Cristo fueron los goleadores de un equipo que ya tiene el sueño muy cerca, tras cuatro años sufriendo en Tercera.

Por su parte, el Cieza continúa la estela del equipo blanquiazul y no baja el ritmo en la lucha por la primera plaza. Los de Ranko Despotovic se impusieron al Real Murcia Imperial en el Campus de Espinardo (0-2) gracias a un doblete de Samu Martínez. El equipo espartero quiere el ascenso directo y va a apurar todas sus opciones en las dos jornadas que faltan.

El que matemáticamente ya no tiene la oportunidad de llegar al liderato es el Unión Molinense. El conjunto de Raúl Guillén no pasó del empate en El Palmar (1-1). Los de Calata se pusieron por delante con un tanto del central Baro, pero los de Molina rascaron un punto en el minuto 89 gracias al delantero Samu López, que no falló en su cita con el gol.

El Santomera mordió el polvo en Puerto de Mazarrón al caer ante el Bala Azul (2-1), mientras que el Águilas B, que no podrá competir por ascender, logró otro triunfo en casa ante el Caravaca (4-1) y sigue brillando esta campaña. La última plaza del 'playoff' será, salvo sorpresa, para el Atlético Pulpileño, que podría certificar matemáticamente este logro la próxima jornada. El equipo almeriense se impuso por la mínima en casa a la Minerva. El tanto del delantero Francis Moreno acerca a los andaluces a la fase de ascenso y mete al conjunto de Alumbres en los puestos de descenso a Preferente. Los filiales de UCAM y Real Murcia se desinflan en la lucha por esa última plaza del 'playoff'. Los universitarios solo sumaron un punto en casa tras empatar ante el Bullense (1-1).

Por abajo, las cosas cada vez están más dibujadas y ya se atisba quiénes pelearán por mantenerse en Tercera. El Deportivo Marítimo logró un triunfo vital a domicilio ante el Cartagena B y sella más de media permanencia. Al descenso del Plus Ultra podría sumarse esta semana el Alcantarilla, que perdió en su visita a Lorca y está a cuatro puntos de la permanencia cuando solo quedan seis en juego. El tercero que dirá adiós a la categoría será la Minerva o el Bullense. La pelea por salvarse será entre ambos equipos y solo puede quedar uno. Quedan dos jornadas con mucho en juego.