Izan Almansa confirma su candidatura al Draft de la NBA

Ya el año pasado retiró su candidatura en el último momento para darse un año más como jugador sénior en el circuito profesional después de la experiencia en el Ignite de la G-League y, este, después de una temporada de altibajos en la remota liga de Australia, llega el gran momento para este ilustre vecino del barrio del Infante de Murcia, de solo 19 años.

Izan Almansa, el único jugador del mundo en encadenar tres reconocimientos de 'MVP' en tres participaciones consecutivas en torneos FIBA de selecciones (Copa del Mundo sub-17 y Eurobasket sub-18 en 2022 y Copa del Mundo sub-19 en 2023), estará a disposición de las treinta franquicias de la NBA para ser una de las sesenta elecciones de novatos del Draft del próximo 26 de junio.

Así lo ha querido confirmar él mismo desde su Murcia natal esta mañana, desde las oficinas de Universae, centro de formación profesional internacional del que Almansa es embajador, donde ha afirmado sentirse con «muchas ganas de poder aprovechar mis oportunidades». antes del gran reto, acompañado por Ricardo Fernández, periodista y director de Comunicación de Universae. Una noticia que alcanzó hoy su oficialidad, pero que, de alguna manera, ya hizo oficiosa él mismo la semana pasada, cuando compartió en sus 'stories' de Instagram la noticia de su candidatura, adelanta por Jonathan Givony, el mayor experto en el Draft de la NBA del mundo.

El jugador murciano, que viene de promediar 6,8 puntos y 3,9 rebotes en 15,8 minutos por partido en la liga australiana con los Perth Wildcats, está preparando por su cuenta el gran salto a la NBA desde la finalización de su temporada en Australia, una que le ha valido la llamada de Sergio Scariolo para la selección española absoluta y su debut en las 'ventanas FIBA' de clasificación del pasado noviembre, en las que España confirmó su billete para el Eurobasket de este año, volviendo para las de febrero.

«Creo que he mejorado mucho durante este año mucho, también como persona y tener a mi familia me ha ayudado mucho. Me veo más cerca de mi sueño. He mejorado muchas de las cosas que tenía que mejorar y estoy bastante contento con mi trabajo, aunque aún queda mucho. Pero creo que soy mejor jugador que cuando me fui el año pasado a Australia», afirmó el pívot murciano.

Sobre lo que va a hacer en las próximas semanas, Almansa detalló que «ahora iré a Estados Unidos a entrenar allí, haré algunos workouts con los equipos y luego es el combine y después de eso pues hacer más workout ya hasta el día del Draft. O sea, que básicamente estos meses son hacer workouts con los equipos, quizás entrenar en algún periodo solo, pero básicamente con los equipos y espero que me seleccionen, quizás en segunda ronda y a partir de ahí poder aprovechar mis oportunidades», contó un Almansa que es perfectamente consciente de que no tiene garantizado su salto a la mejor liga del planeta.

«Este año, por ejemplo, mi compañero de la G League, Matas Buzelis, número 11 del Draft, ha jugado en la G League», recordó Almansa, quien por tanto no cierra la puerta a fichar por un club europeo si no sale elegido en el Draft de la NBA o incluso regresar a la liga de desarrollo estadounidense. «Yo creo que jugar allí un año más [en la G League] sin duda es una posibilidad y a partir de ahí también tienes la posibilidad de estar en la NBA. Yo creo que sería una opción realista. Y si por cualquier cosa no sale, venir a Europa quizás sería una opción para mí», confesó.

Por último, Almansa dijo no estar arrepentido de la decisión que tomó hace un año marchándose a Australia, tras no presentarse entonces al Draft. «En ningún momento me he arrepentido de ninguna de mis decisiones. No noto que haya cambiado nada tras ganar el MVP del Mundial o estas cosas que han pasado en mi vida. Yo me veo como siempre y la presión es algo que siempre está ahí», dijo.