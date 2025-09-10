Un torneo PGA con sabor murciano Cuatro 'pros' murcianos y un 'amateur' compiten en el XXXVI Campeonato de la PGA de España que se juega en New Sierra Golf del 10 al 12 de septiembre; De Lope, Torné, Murray y Llerena ,y el joven jugador pachequero Bruno Quinto

Al 'tee' del 1 de New Sierra Golf (Balsicas – Murcia) y en el 'tee time' de las 8.30 de la primera jornada del XXXVI Campeonato de la PGA de España -el cuarto torneo del II TUMI Spain Golf Tour 2025- llegaron ligeros el cántabro Nicólas Moreno y el andaluz Elías Azzam. Con ellos arrancaban los primeros 18 hoyos en juego (la prueba se disputa a 54 en 'medal play') en un día típico de la Región de Murcia; soleado, con el mercurio tomando calor desde primera hora (arrancó en 24 grados y rebasó los 30 a las cinco de la tarde) y, una alta visibilidad. Y además, el miércoles amaneció con una brisa suave de 13 km/hora, que se mantuvo latente para aumentar por la tarde con el riesgo de definir los primeros resultados en un recorrido donde el viento siempre consigue hacerse protagonista de la historia.

Tras Moreno y Azzam, y entre los 'tees' del 1 y del 10 se fueron resolviendo las siguientes partidas hasta completar, entre la mañana y la tarde, las salidas de 92 jugadores en total. Sólo cuatro profesionales, de los 96 inscritos, no se presentaron a la prueba. Y como ya avanzó el jugador alicantino Alfonso Buendía hace unos días a este medio, «la falta de presión urbanística en el entorno del recorrido» supuso asistir a la visión de una armoniosa y silenciosa coreografía, de 'swings' masculinos de gran belleza dentro de un apacible entorno natural, que sólo se rompía por ese personal zumbido que hace la bola al penetrar hacia el cielo, o algún que otro juramento, resoplido o queja cuando la bola no hizo lo que se esperaba de ella. Y todo ello a buen ritmo.

Ampliar Evelio Mora (foto izquierda) de caddie de Salgado y Roque Martínez (fotos izquierda) de Vicente Blázquez; en el centro el 'pro' local Leo Llerena. MARÍA JESÚS PEÑAS

Participación murciana

Entre los participantes, cuatro 'hijos' de la Región. Leobel Llerena, un cubano con pasaporte español, vinculado a la instalación golfística de Roda Golf (San Javier) desde hace años en calidad de docente, pero con gusanillo de juego. «De ahí que el año pasado estuviera disputando el Campeonato de España Sénior de Profesionales y este 2025 me he sumado a esta prueba de la PGA de España, para vivir un momento de disfrute», asegura a LA VERDAD justo antes de iniciar la ronda, porque no participa con ninguna expectativa; algo así le sucede a Javier de Lope, el murciano que da clases de golf en Altorreal (Molina de Segura), pero que hace años vivió en propia piel lo que se sufre al salir a competir como 'pro'. «Me he apuntado para desquitarme del trabajo y para pasármelo bien. Se que va a ser una semana muy chula. Pero vengo sin ninguna expectativa» -matiza, sonriente-. Porque está más que satisfecho de volver a 'reencontrarse' no sólo con su bolsa de golf en competición, sino con 'viejos' compañeros de sueños, caso de Chisco Lagarto.

El gallego Diego Torné, afincado desde hace años en la Región con su propia escuela de golf en el campo de La Serena (Los Alcázares) sí tiene tacto de competición. Juega las pruebas de la PGA de España que puede, pero es igual de prudente a la hora de valorar lo que uno es capaz de conseguir en el terreno de juego. De inicio, asegura, «que he venido a disfrutar como hago en cada prueba y, luego intentar dar caña». «Además -nos comenta- jugar en casa es un extra y rompes con la rutina», en un campo que conoce bien porque «lo he jugado varias veces con Alfonsín» (se refiere a Alfonso Buendía) y del que destaca su excepcional estado de mantenimiento, con «greens excelentes».

Buendía saca pecho en esta prueba. Porque los melones El Secreto de mi Tierra, patrocinan la competición junto con otras marcas implicadas con el mundo profesional. Y lo hace literal. Señalando el bordado que luce en su pecho. El de la empresa familiar por parte de los Samper (su madre), que curiosamente se vincula de alguna manera a New Sierra Golf, porque las tierras colindantes a este recorrido, es donde se producen estos cucumis melo (el llamado comúnmente melón) tan deliciosos, de pulpa amarillenta y corteza fina. Pertenecen a la cercana finca Lo Mazón. Pero volviendo a los murcianos, queda un cuarto por mencionar. Uno de origen inglés, pero que habla con acento 'murcianico' porque lleva ligado a esta tierra desde que llegó de muy joven y se federó por la murciana, con un fantástico hándicap 12. Lo recuerda perfectamente Isaac Blanco, el profesional que gestionó aquella licencia y que hoy le ha deseado suerte como participante de la prueba PGA, en un campo en el que precisamente Blanco trabaja. Murray viene tocado y con pocas expectativas. «Sí. Pocas. Porque llevo tres meses con una hernia discal en el cuello que no me permite sentir la mano, tengo entumecido el brazo derecho… Juego poco y entreno nada, aunque ayer sentí la energía que necesitaba para afrontar el día de hoy. Veré que puedo hacer», nos resume camino del 'tee' con su 'caddie'.

Ampliar Liam Murray y su 'caddie' (foto i) y el joven Bruno Quinto, junto a su padre en funciones de 'caddie'. MARÍA JESÚS PEÑAS

Resultados provisionales

Y para cerrar el círculo de murcianos implicados de una u otra manera en la prueba, dos buenos 'amateurs' de la tierra: Evelio Mora y Roque Martínez. Ambos llevando la bolsa de dos 'pros' madrileños. Mora la de David Salgado, quien agradeció el gesto del murciano -al que conoce de haberle dado una clase en Madrid-, porque viene un tanto tocado físicamente y Martínez la de Vicente Blázquez, a quien conoce bien ya que le ha llevado los palos «entre 6 u 8 veces, por lo menos. Hace tiempo que no coincidía con él, pero cuando se celebraban en la Región más pruebas de profesionales, le llevaba la bolsa». Volver a coincidir ha sido un placer para ambos. Y el 'amateur' además asegura, que »pruebas de este tipo le vienen muy bien a la Comunidad murciana porque nos sirven de altavoz externo de la calidad de los campos con los que contamos aquí».

Los resultados obtenidos fueron irregulares, como era de esperar. Con un corte provisional en 40 jugadores más empatados que se hará efectivo en la segunda jornada de la prueba (que concluye este viernes). De Lope ocupó la plaza 61 (+4) junto a Leo Llerena. Torné (puesto 16) firmó un -2, tras hilvanar 14 pares en su tarjeta y sólo cometer un error en el 16 donde hizo 'bogey'; el 1, 11 y 14 fueron para 'birdie'. Y Murray, aunque mermado, se colocó en el puesto 50 a pesar de sufrir en el 9 con un triple 'bogey', que alivió en parte con el 'birdie' del 1 y el 11; el resto pares y un doloroso 'bogey' en 2. Y dentro de cuerdas pero aún en su condición de 'amateur', el joven jugador de Torre Pacheco y alumno de la Escuela de Élite de la Territorial murciana Bruno Quinto. En su cabeza un único objetivo: «He venido a aprender». Quinto se fue soltando según fueron pasando los hoyos (firmó un -1) haciendo 'birdie' en el 11, en el respetado 14 y en el 18. Puesto 33.

La clasificación general quedó cerrada, hasta que mañana se ponga en marcha la segunda jornada, con el liderato provisional del andaluz Ignacio Gómez, con un -6, seguido a un solo golpe por Gerard Piris, José Luis Adarraga y Luis Manuel Portela. En -4 se posicionó el líder provisional de la Orden de Mérito 2025, Javier Sainz, junto a Emilio Cuartero (el ganador del pro-am del martes) y Juan Gabriel Ferriol. David Borda, el campeón de 2024, se mantiene al acecho en el puesto 8, con un -3 y en el puesto 23, se colocó un Pedro Oriol (-1) que se sitúa segundo en la orden de mérito de este año. Los resultados, estadísticas y orden de salida pueden consultarse en la aplicación Golf Directo.

