La Región acoge una prueba nacional de golf inclusivo

El Campeonato de España de Golf Feddi 2025 contó con todos los elementos imprescindibles para que una prueba de esta índole fuera un éxito. Numerosos ... participantes, deportividad entre los golfistas venidos de diferentes puntos del territorio nacional, y apoyos institucionales y de patrocinadores, antes y durante la prueba.

Unos ingredientes que se mezclaron en la dosis adecuada en la Región de Murcia. De ahí que los responsables federativos de la instalación que acogió el evento deportivo –la Escuela de Golf de MontePríncipe– y que se desarrolló entre los pasados días 23 y 24 de septiembre, recibieran las cálidas y afectuosas palabras de los acompañantes que tutelaban a los deportistas desplazados a esta prueba nacional; todos ellos convocados por Feddi (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual), con el apoyo de Fedemips –la versión territorial de Feddi en la Región– y de la colaboración directa de la Territorial murciana de golf.

70 participantes

La prueba contó con la presencia de 70 deportistas, pertenecientes a 12 clubes de cuatro comunidades autónomas, para un campeonato que discurrió a lo largo de dos días; el martes, los nueve hoyos murcianos acogieron una primera ronda matutina de entrenamiento, para disputarse por la tarde los entretenidos partidos de 'foursome'. Partidos por parejas donde con una misma bola se realizan golpes alternos entre ambos jugadores de un mismo equipo. En cambio, la jornada de mañana del miércoles estuvo dedicada a los partidos en modalidad individual.

Entre los participantes, 33 deportistas murcianos provenientes de diferentes asociaciones

Dos jornadas, dos entregas de premios. En la prevista en tarde del martes incluso, se contó con la presencia de Fran Sánchez, el director general de Deportes de la Región de Murcia y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Molina de Segura, Carlos Perelló. Ambos contaron con el acompañamiento de Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la Federación de Golf de la Región de Murcia (FGRM), quien les guió a lo largo del recorrido para seguir alguna de las partidas. Desde la propia FGRM se dio las gracias en ambos días de entrega de trofeos, no sólo a los representantes públicos, sino a todos los que han hecho posible el campeonato con su apoyo. «Al Consejo Superior de Deportes, la Fundación Once, Asisa, Alquiber, John Smith, el Comité Paralímpico Español, Juver e Intercon», según se detalló desde la institución deportiva. Desde la que se aseguró que «estamos deseando volver a veros en la próxima edición, para seguir haciendo grande el golf inclusivo».

Nadie se fue con las manos vacías. Además de las medallas a los que destacaron en el Campeonato de España de Golf Feddi 2025, se hizo entrega de distintos obsequios a todos los participantes. Muchos de ellos jugadores locales, pertenecientes a las asociaciones de Aidemar, No hay Límites, At Fortius Aspapros, Primi Sport y Assido Murcia, con un total de 33 deportistas inscritos.

Para Ángel Cumplido, adjunto a la dirección técnica de Feddy «ha sido una experiencia súper positiva la que hemos vivido aquí. Y el trato que hemos recibido ha sido increíble tanto de la Territorial como de las instituciones y patrocinadores implicados. Queremos volver y esperamos volver», asegura el directivo a LA VERDAD, quien contempla la posibilidad de repetir sede en años alternos.

«Debemos volcarnos con estos campeonatos»

«Hace unos cuatro meses y medio recibí la llamada de Ángel Cumplido desde Feddi (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual) para plantearnos acoger su campeonato». Quien recuerda aquella llamada inicial es Jesús Belmonte, el federativo y director de la Escuela de Golf de MontePríncipe. Belmonte puso en conocimiento de Juan Carlos Martínez Vera, el presidente de la Territorial murciana, la petición. Pedido y adjudicado. Y a coste cero.

La Territorial cedía la instalación gratuitamente y coordinó patrocinios locales, árbitros, posibles alojamientos e ubicaciones hosteleras, además de material; caso de los carritos de mano cedidos de manera también desinteresada por la gerencia de Golf Altorreal (Molina de Segura). La instalación de 18 hoyos que se localiza muy cerca del 'pitch and putt' federativo.

La Territorial también se preocupó de dotar a los participantes de un paquete de bienvenida (polo, mochila y arreglapiques) y de «resolver todo aquellos que fuera surgiendo», menciona Belmonte, satisfecho de que la intervención de la FGRM suponga «facilitar este tipo de torneos en nuestra Región». Y que quienes vinieron desde el País Vasco, Castilla La Mancha y Castilla León «disfrutaran de nuestra hospitalidad». Así fue a la vista de los comentarios positivos recibidos por parte de los participantes.

«Nosotros estamos contentos. Somos un campo pequeño pero hemos hecho todo lo posible para agilizar cualquier necesidad en beneficio del campeonato». Y Belmonte hace suyas las palabras de Martínez Vera en su intervención en la entrega de premios del martes; «debemos volcarnos con el golf inclusivo. No puede ser de otra manera». La Territorial asegura que «seguirá a disposición» de Feddi para futuros eventos.