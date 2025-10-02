La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Foto de familia con algunos de los participantes en el campeonato, al lado de sus acompañantes y organización. LA VERDAD
Nuestro golf

La Región acoge una prueba nacional de golf inclusivo

El recorrido de MontePríncipe ha sido el escenario de una nueva edición del Campeonato de España de Golf Feddi

Mª Jesús Peñas

Molina de Segura

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:40

Comenta

El Campeonato de España de Golf Feddi 2025 contó con todos los elementos imprescindibles para que una prueba de esta índole fuera un éxito. Numerosos ... participantes, deportividad entre los golfistas venidos de diferentes puntos del territorio nacional, y apoyos institucionales y de patrocinadores, antes y durante la prueba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

