Paz García-Poggio: «Una ronda es la vida misma»

María Jesús Peñas Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Quién le iba a decir a Paz García-Poggio que cuando en 1991 hacía prácticas como periodista en la delegación alicantina del periódico LA VERDAD, 34 años después su hija mayor Blanca Fernández iba a ocupar un espacio informativo, en la sección de Deportes de este medio. Por aquel entonces «era Antonio González Conejero el director del periódico» (lo recuerda bien); y yo le recuerdo que en aquellos primeros años de los 90 casi nada se escribía sobre golf en este medio de papel prensa, a no ser que se tratara del hoy laureado complejo de La Manga Club (Los Belones – Cartagena). Un 'resort' nacido de la ensoñación de un americano, Gregory Peters, y que a día de hoy cuenta con una casi interminable lista de grandes competiciones albergadas en sus tres campos, en más de medio siglo de existencia.

García-Poggio conoce bien el complejo murciano que ha pisado en varias ocasiones, porque sus tres hijas, Blanca, Gabi y Cayetana han disputado, incluso juntas, algunas de las ediciones del reputado y querido Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín que la Nacional organiza allí cada dos años. La hoy madre pero también profesional en el ICEX (dedicada a la promoción internacional de empresas españolas) y profesora en Ciencias de la Información (en materia de Derecho) en Madrid, recuerda para este medio esos iniciales pasos en el mundo de la prensa -en aquellos dos meses de verano en prácticas en LA VERDAD alicantina- donde «entrevisté a Julio Iglesias», menciona divertida, por lo anecdótico. Hoy es ella el centro de atención de este medio (madres siguiendo a hijas), aunque la madrileña de adopción prefiere diferir ese interés mediático hacia sus 'niñas'.

Va siguiendo por el recorrido de La Sella Golf (Denia – Alicante) a dos de ellas; concretamente a Blanca, la mayor de las tres (se llevan dos años entre si), quien lleva poco más de un año en el mundo profesional. Se sacó la tarjeta en julio de 2024 y desde entonces no ha parado de viajar y trabajar, encontrando su sitio en esta complicada, aunque glamurosa profesión a ojos del espectador o del 'amateur'.

Esta semana está disputando La Sella Open (del 18 al 21 de septiembre); y en la bolsa, como 'caddie', a su hermana Gabi. No es un campo nuevo para ella. En 2024 precisamente estrenó su condición de 'pro' en la segunda edición de este 'open' y hace algunos años más, llevó la bolsa de su hermana menor Cayetana por 18 de los 27 hoyos con los que cuenta la excelente instalación golfística a orillas del Mediterráneo y con el macizo del Montgó con espectador de excepción. Su actuación el año pasado fue buena. Entre las 25 mejores al concluir la prueba, llegando a ocupar la cuarta plaza durante su participación.

La historia de los Fernández García-Poggio

Este año viene con ganas de luchar. «De ganar, ¿no se viene a eso?», argumenta su madre, a sabiendas de lo complicada que es esta profesión. Lo sabe bien. Porque aunque la progenitora no suele jugar al golf a menudo, «yo me encargo de la logística. Apoyarla en localizar vuelos, alojamiento… el libro de campo», lo que necesite. Y hace un poco de historia para LA VERDAD sobre su familia. «Fue su padre quien las introdujo en este deporte. A Álvaro siempre le ha gustado el golf. Lo siente. Lo vive. Y además tiene mano con los niños. Cuenta con la paciencia necesaria para enseñarles lo que sea preciso». Y esa paciencia dio como fruto tres féminas que conocieron el deporte de los palos a través de él. Dos de ellas lo practican activamente; Blanca, siempre muy talentosa en cuanto a deporte se refiere, como 'pro' ahora y, Cayetana atesorando un excelente palmarés como 'amateur'.

Gaby ha preferido colgar de momento la bolsa, y centrarse en su ingeniería que estudia en Madrid. En cambio, la mayor de los Fernández García-Poggio optó por irse a los Estados Unidos, y en Texas desarrollar sus estudios universitarios. Lo suyo es la Comunicación (de tal palo tal astilla) y, por supuesto, el golf. «Una ronda de golf es como la vida misma. En una vuelta vives todas las experiencias que pueden sucederte en tu vida», dice Paz García-Poggio al interpretar todo lo que esta disciplina deportiva les ha dado y da a sus hijas. Y recuerda como la estancia en USA la hizo crecer a Blanca como persona, más allá de cómo moldea el golf a un individuo. «Creo que ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado en familia».

Del otro lado del charco trajo un excelente inglés, mayor seguridad «es una joven muy prudente» -asegura su madre-, mayor independia personal, otras amistades y alguna de sus mejores amigas; una estadounidense con quien hizo el camino de Santiago. Ama Alicante. «La chifa la playa de San Juan. Allí ellas son felices; pasan horas en el agua», afirma sonriendo Paz recordando los días de vacaciones en la casa familiar donde las chicas ríen, se divierten, se bañan. «Un lugar donde disfrutan muchísimo», acentúa.

Blanca Fernández pasó el corte de La Sella Open (segunda jornada) y salió a hacer el mejor papel posible durante la tercera; la del sábado. Mentalidad no le falta. Las cosa fue bien durante la primera vuelta, hasta firmar un 'bogey' en el 9; no se amendrentó y se aferró al campo -tuvo opciones de 'birdie'- a pesar de estar lejos de la cabeza de la clasificación (Anna Huang salió al campo liderado la clasificación provisional con un -14). Un doble 'bogey' en el 16 empañó la tarjeta de Fernández que hubiera vuelto a firmar una tarjeta bajo par (75 + 69 + 73). En la ultima jornada, la del domingo, saldrá con el objetivo «de jugar lo mejor posible y hacer un buen resultado», asegura su progenitora. Blanca lo tiene claro; «pelear lo máximo posible cada golpe».

Ampliar Blanca Fernández en uno de los 'tees' del campo alicantino de La Sella Golf. María Jesús Peñas

«Es la Seve del golf femenino»

Uno de los profesionales de la información que más sabe de golf, Alejandro Rodríguez (Tengolf) es de la opinión de que Blanca Fernández García-Poggio es «sobre todo una jugadora muy atractiva de ver. Creo que es lo que mejor la define», asegura Rodríguez muy acostumbrado a ver todo tipo de golfista. La estuvo siguiendo por el campo durante el viernes. Y es que, insiste, «es muy atractiva de ver porque tiene mucha pegada. Con ella ves golpes de salida que nos ves habitualmente; obstáculos de los que normalmente las jugadoras se protegen y que ella los vuela». Para él, «ella juega otro campo. Lo suyo es otra estrategia de recorrido». Y a su primer análisis suma otra gran virtud que destaca en ella; que «da golpes en los que se requieren creatividad e imaginación. Tiene muchisíma habilidad para ello. Seguramente por su pegada. Porque cuando falla calle -falla más que las demás- se mete en lios que resuelve con un desarrollado sexto sentido». Uno que le permite generar golpes «que no ves en el golf femenino. Es una especie de Seve en ese sentido», afirma Rodríguez. «Porque va muy largo, pero no es la más recta del planeta. Así que cuando se desvía necesita otro tipo de golpe. Golpes por bajo, por alto (...) encontrar un hueco». En resumen. «Una mujer con mucha pegada y creatividad. En eso se parece mucho a Seve (...) Para mi es la Seve del golf femenino», concluye muy seguro Rodríguez de estóan afirmación para LA VERDAD. Pues dicho queda. Bautizada.

Temas

Golf