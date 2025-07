Su hoyo favorito en Sunninglade Old Course es el 5

Pascual Jiménez Sábado, 26 de julio 2025, 19:56 Comenta Compartir

Hagamos un poco de historia. El Old Course de Sunningdale fue diseñado por Willie Park Junior, dos veces ganador del Open Championship. Un recorrido inglés inaugurado en 23 de septiembre de 1901, y que se asentó sobre un terreno perteneciente al St. John's College de Cambridge. Un precioso lugar cuajado de una espesa naturaleza compuesta de brezos, aulagas y pinos. Sólo un sendero cruzaba entonces la propiedad; aún lo hace. Desde el hoyo 2 del Old Course hacia el 'green' del hoyo 9 del New Course. El precio de aquel diseño fue de 3.000 libras. Y se convirtió enseguida como recorrido en toda una referencia, a pesar de estar ubicado lejos de la costa (el lugar más habitual de los campos de golf ingleses). El diseño contó y cuenta con numerosos 'greens' amplios y ondulados, aprovechando la topografía natural (entonces no se realizaban movimientos de tierra como ahora, sino que se aprovechaba lo que se tenía).

Se cuenta que Bobby Jones sentía una gran afición por el Old Course. En 1926, durante la clasificación para el Open Championship (que ganó en Royal Lytham y St. Annes), Jones terminó con un resultado de 66-68. Considerada durante muchos años como la «ronda perfecta», el 66 consistió en 33 golpes, 33 putts. Jones comentaría «ojalá pudiera llevarme este campo a casa».

Sede este 2025 del Senior Open al que viajaron 144 profesionales (42 dentro del Top 50 de la Orden de Mérito del Champions Tour y 45 incluidos en la Orden de Mérito del Legends Tour europeo), tras el corte sólo ha sobrevivido un español de los seis que iniciaron la contienda con el campo: Miguel Ángel Jiménez El malagueño, en vísperas de la prueba, ya comentó que «el campo está impresionante, como siempre. No tan exigente como hace cuatro o cinco años, pero muy bonito. Estoy muy contento de estar aquí

Es el hoyo 5. Un hoyo precioso; un gran hoyo. Desde el 'tee' de salida si quieres arrimarla más a 'green' entran los búnkeres y el agua en juego y, si eres más conservador como jugador pues tienes que jugar un palo más corto para evitar entrar en problemas. Es un par 4 de 384 metros (420 yardas) que Miguel normalmente suele jugar pegando una madera 5 o 3. En función de dónde venga la brisa. Su segundo golpe en la tercera jornada lo ha resuelto con un hierro 7, dejándola a 5 o 6 metros de bandera. Hoy ha empezado jugando súper bien. Aunque no le ha entrado ningún 'putt' de momento. El único 'birdie' que ha hecho es en el hoyo 1. Un par 5 donde ha tirado para 'eagle'. Pero volviendo al hoyo 5, parece que le hemos dado suerte; lo ha acabado metiendo un 'putt' para firmar 'birdie'. Súper merecido. El segundo del día. Por cierto, este hoyo 5 es el preferido de Miguel, y también es mi favorito.

