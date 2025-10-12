Una copa con un gran premio final

María Jesús Peñas Domingo, 12 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Este domingo, 12 de octubre, no será un día cualquiera en el Open de España presented by Madrid 2025. Es la jornada definitiva, la que concluirá con el campeón levantando la copa en un 'green' del 18, donde se esperará un lleno hasta la bandera. Sin embargo, este año el torneo tiene un premio mucho mayor para el golfista que consiga completar las cuatro vueltas en el menor número de golpes posible.

Y es que el campeón del Open de España será premiado con la clasificación directa para el Masters de Augusta y el British Open de 2026, dos de los cuatro 'majors' del calendario mundial de golf. Para entender bien el valor de este premio, basta con echar un ojo a los golfistas que quedan en el field y que ya están clasificados a esos dos torneos. Se cuentan con los dedos de una mano: Jon Rahm, que tiene billete asegurado para ambos; y el estadounidense Patrick Reed, con pase únicamente para Augusta.

Nunca antes el Open de España había ofrecido un premio de semejante magnitud al campeón. Levantar la copa en Madrid no significará únicamente inscribir su nombre en una lista plagada de ilustres, sino también abrir de par en par las puertas de dos escenarios icónicos del golf mundial.

Temas

Golf