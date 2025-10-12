La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El público siguiendo con atención a los profesionales
Golf

Una copa con un gran premio final

El ganador obtiene 'billete' para el Masters de Augusta y el Britsh Open del año que viene

María Jesús Peñas

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Este domingo, 12 de octubre, no será un día cualquiera en el Open de España presented by Madrid 2025. Es la jornada definitiva, la que concluirá con el campeón levantando la copa en un 'green' del 18, donde se esperará un lleno hasta la bandera. Sin embargo, este año el torneo tiene un premio mucho mayor para el golfista que consiga completar las cuatro vueltas en el menor número de golpes posible.

Y es que el campeón del Open de España será premiado con la clasificación directa para el Masters de Augusta y el British Open de 2026, dos de los cuatro 'majors' del calendario mundial de golf. Para entender bien el valor de este premio, basta con echar un ojo a los golfistas que quedan en el field y que ya están clasificados a esos dos torneos. Se cuentan con los dedos de una mano: Jon Rahm, que tiene billete asegurado para ambos; y el estadounidense Patrick Reed, con pase únicamente para Augusta.

Nunca antes el Open de España había ofrecido un premio de semejante magnitud al campeón. Levantar la copa en Madrid no significará únicamente inscribir su nombre en una lista plagada de ilustres, sino también abrir de par en par las puertas de dos escenarios icónicos del golf mundial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  2. 2 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  3. 3

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  4. 4

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  5. 5 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  6. 6 La cara más brutal del agua se muestra otra vez a los vecinos de San Javier y Los Alcázares
  7. 7

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  8. 8

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  9. 9 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  10. 10 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una copa con un gran premio final

Una copa con un gran premio final