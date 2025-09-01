La Unión Atlético jugará sus partidos en Totana La RFEF ha publicado el lugar donde competirá el conjunto de Jose Miguel Campos en la temporada 25/26

Javier Brocal Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:20

Después de un verano movido para el equipo de Julián Luna, parece que todavía sigue sin cumplirse su traslado a Málaga. La Real Federación Española de Fútbol ha publicado este lunes en su web oficial los lugares y horarios, los que han sido anunciados, de las primeras jornadas de Segunda Federación. Una de las primeras sorpresas ha sido la ubicación donde La Unión Atlético disputará sus encuentros.

Antes del inicio de la temporada, la entidad comunicó que se marchaba a la ciudad malagueña y staff técnico y jugadores empezaron a buscar casa por Málaga para poder empezar cuanto antes con el equipo. Cuando todo parecía hecho después de que la Federación murciana de fútbol y la andaluza dieran el visto bueno al traslado, la propia RFEF rechazó el desplazamiento del club a Andalucía.

Tras esto, la ubicación de los partidos de La Unión Atlético quedaba en el aire hasta que la Federación Española ha publicado el estadio asignado. Este será el estadio Juan Cayuela de Totana, escenario de los partidos del Olímpico de Totana, equipo recién ascendido a Tercera Federación después de finalizar segundo en Preferente Autonómica. Esto confirma el fin de las negociaciones de la entidad de Julián Luna con el Ayuntamiento de Totana siendo el resultado la decisión de que los blanquiazules disputen sus encuentros de liga y Copa del Rey en el estadio Juan Cayuela.

El nombre y el escudo no han sido admitidos

Además del rechazo del traslado a Málaga, la Federación Española también ha denegado el nuevo escudo y el nuevo nombre, el Club Deportivo Unión Malacitano. Esta decisión también se ha hecho oficial en el día de hoy a través de las plataformas oficiales de la Federación.

Las múltiples resoluciones negativas de la Real Federación han provocado varias salidas de jugadores, que se suman a los rechazos de posibles nuevos fichajes que negaron su llegada debido a la incertidumbre que rodea al club murciano. Esta decisión es oficial, aunque el equipo de Julián Luna todavía tiene opciones de cambiar esta ubicación, por lo que tendrá que pasar largos trámites burocráticos para que los deseos del empresario se hagan realidad.

Por lo tanto, La Unión Atlético continuará llamándose La Unión Atlético, seguirá compitiendo en la Región de Murcia, no lo hará en el municipio murciano que le da nombre a la entidad y continuará aspirando a todo en Segunda Federación. Además, el próximo fin de semana comienza la competición liguera y su primer enfrentamiento será ante el Antoniano en el estadio Municipal de Lebrija en Sevilla el domingo a las 20.00.