Tributo en el Ayuntamiento a un Lorca Deportiva que prepara «un gran proyecto»

El Lorca Deportiva ha ascendido por fin a una categoría más acorde a su historia, dejando atrás la Tercera Federación, donde ha pasado cuatro temporadas ... marcadas por más sombras que luces. El equipo blanquiazul fue recibido oficialmente en el Ayuntamiento, aunque en otros tiempos ese reconocimiento habría llegado nada más regresar a la ciudad, tras disputar el partido del domingo en Puerto de Mazarrón contra el Bala Azul. Tras el encuentro, plantilla y afición tuvieron que conformarse con celebrar el ascenso dándose un baño en la fuente del Óvalo y la recepción municipal quedó aplazada hasta este miércoles.

La recepción, inicialmente anunciada para la mañana del lunes, se pospuso inesperadamente, cuando finalmente pudo llevarse a cabo por la agenda municipal. En la sala de cabildos, la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores fueron recibidos por el alcalde, Fulgencio Gil, y el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas. Fue un acto muy emotivo, con una plantilla que ha sacado al club del túnel en el que andaba sumido desde su descenso en 2021 y que la próxima temporada competirá más allá de la Región de Murcia. La junta directiva ya trabaja en un ambicioso proyecto con el objetivo de dar un nuevo salto, esta vez hacia la Primera Federación.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, comentó que «estamos muy contentos y orgullosos de la gesta que habéis conseguido. Yo lo que espero es que sea un inicio de un proyecto deportivo para Lorca y recuperar las grandes esencias de lo que vivimos con el Lorca Deportiva hace ya unos años. Aquel ascenso que tuvimos en la mano a Primera División y que no pudo ser, por ejemplo. Yo confío que estemos de nuevo en el comienzo de una época dorada para el fútbol en Lorca. Creo que hay un proyecto ganador con estos magníficos jugadores y esta directiva», destacó el alcalde.

Ampliar Foto de familia del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto a directivos, técnicos y jugadores del Lorca Deportiva, frente al Ayuntamiento. Gonzalo J. Martínez

Uno de los artífices del ascenso es el director deportivo, David Navarro, Peki, quien declaró. «No sabría decir cuántos momentos de sufrimiento hemos vivido durante estos años, pero ver a la gente así, volcada con el equipo, hace que todo haya merecido la pena. Sentir ese apoyo es un orgullo; esta afición es increíble. No ha sido un camino fácil. Si ganamos el próximo y último partido, igualaremos los puntos que hizo la Minera la temporada pasada. Los números de Sebas López reflejan que es un entrenador que conoce muy bien la categoría. Solo me queda decir que hemos tenido rivales muy complicados, como el Cieza, que también merecen lo mejor. Este proyecto tiene continuidad. Ahora debemos analizar qué es lo que más nos conviene para competir en Segunda RFEF y asegurarnos de que el equipo esté donde se merece», detalló el lorquino

Andrés Carrasco, que volvió al Lorca con el objetivo de sacarlo de Tercera, finalmente lo consiguió. «El año pasado no lo pasé bien, fue complicado, y esta temporada me marqué el objetivo de, al menos, intentarlo hasta el final. Nos ha costado muchísimo, el Cieza nos ha puesto las cosas muy difíciles. Hemos hecho una segunda vuelta de récord y, aun así, hasta la penúltima jornada nos han tenido sufriendo. Este vestuario es estupendo; han pasado muchas cosas que nadie sabe, pero las hemos superado. Cuesta mucho salir, y se valora muy poco cuando se consigue. Ojalá la gente lo valore el año que viene: hace tiempo que no viajamos lejos ni vienen equipos de fuera. Mi continuidad ya se hablará, ahora no es el momento», indicó el pichichi del Lorca y del grupo XIII. Lleva 19 goles, uno más que Samu, del Molinense.

El entrenador Sebas López ha realizado un gran trabajo desde su llegada, con solo una derrota hasta el momento. «Cuando llegué aquí, solo tenía en mente devolver a este club a la categoría que se merece. Ya lo logré como jugador, pero sentía que tenía una deuda pendiente con este equipo, que tantas alegrías me dio también en esa etapa. He sentido en todo momento la confianza de la directiva, de David, de la secretaría técnica... Al final, hemos conseguido algo que al principio parecía casi imposible. Los jugadores, con mucho esfuerzo y dedicación, han logrado devolverle la ilusión a la gente. Tenemos que hacer del Lorca Deportiva un club importante. Debemos estar unidos; ese es el camino. Nada es fácil, y muchas veces se valora lo conseguido solo con el paso del tiempo. Estamos muy contentos. Me he sentido muy a gusto y me gustaría continuar», reconoció el entrenador.

Ampliar El alcalde de Lorca felicita a los jugadores y técnicos del equipo, este miércoles, en el Ayuntamiento. Gonzalo J. Martínez

Por su parte, el dueño del club, el mexicano Jacques Passy, destacó que «hemos cumplido el primer capítulo de muchos que tenemos por delante aquí en Lorca. Estamos muy felices y lo vamos a festejar como locos. Espero que la gente en Lorca esté muy contenta, pero tengo que decir que no vamos a parar. Venimos a quedarnos. Queremos hacer un equipo muy importante. Este ascenso a Segunda RFEF es el primer escalón de muchos otros que están por llegar. Viví el ascenso con mucha emoción, es muy diferente como se vive algo así como propietario de un club que como entrenador». Hay que recordar que Passy es técnico y, de hecho, el mes pasado se convirtió en el nuevo seleccionador de Antigua y Barbuda, tras haber dirigido anteriormente a los combinados absolutos de San Cristóbal y Nieves y República Dominacana. En su país, además, subió a Primera al Dorados de Sinaloa.

En la tribuna yo era un aficionado más, vivía con gran emoción lo que estaba pasando, por noventa minutos dejé mi personalidad analítica. Ha sido un reto muy complicado poder ascender, pero tenemos muy claro donde queremos llegar. El trabajo se Sebas López en el Lorca es de otro planeta», apuntó Passy.

Por último, se pronunció el presidente, Sergio Zyman, quien analizó el ascenso. «Para nosotros es un paso importantísimo en el proyecto a largo plazo que tenemos. Hoy es momento de festejar y de disfrutar tanto esfuerzo y trabajo para lograr el objetivo y ascender a Segunda RFEF. Vamos paso a paso, pero esto apenas comienza. Vamos a por cosas mucho más grandes. Fue una locura. Lo vivimos intensamente y entendemos lo que significa esta afición, esta ciudad y este equipo. Las gradas estaban llenas, no dejaron de animar ni un momento, y cuando terminó el partido, todos saltaron al campo. Todo es pura felicidad, algo fuera de serie», dijo.

«Sabíamos que matemáticamente había posibilidades esta semana, aunque no dependía solo de nosotros, también del resultado del partido del Cieza. Aun así, estábamos muy enfocados en ganar. El equipo jugó muy bien y conseguimos sellar el ascenso. El futuro pasa por competir para buscar el ascenso, mantener lo que podamos de la plantilla y reforzarnos bien para lograr cosas importantes», avanzó.