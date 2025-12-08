La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Urgente Un terremoto de 2,6 grados sacude Murcia y alarma a los vecinos
Seguidores del Real Murcia, en el Cartagonova. Antonio Gil / AGM

Terremoto grana en las gradas del Cartagonova

Un cabezazo de Héctor Pérez desató el seísmo en el Fondo Norte, el epicentro del asalto del Real Murcia a un feudo con ambiente de Primera División

Antonio Zomeño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:38

El Cartagonova transformado en un coliseo romano para el regreso del derbi seis años después. Once gladiadores a cada lado del Puerto de la Cadena, ... alentados por dos hinchadas que llevaban más de un lustro conteniendo la máxima rivalidad del deporte rey en la Región, guardada en el diván de los mejores años de unos, del destierro al barro de otros. El 'no hay billetes' en las taquillas desde el mediodía, un dato que quedó en 13.430 espectadores de entrada oficial, un llenazo a falta de 300 butacas como fiel reflejo de lo que deparaba a los protagonistas sobre el verde, a ratos opacados por una grada que apretó como en las grandes ocasiones, entonando una banda sonora que puso a latir las mismas entrañas del derbi desde mucho antes del pitido inicial.

