El sueño griego de Isaac Jové

Isaac Jové, esta semana en las oficinas del Niki Volos. El cartagenero coge las riendas del Niki Volos, donde triunfó como jugador, con el reto de ascender a Segunda y hacer carrera en el país FRANCISCO J. MOYA Viernes, 13 septiembre 2019, 03:56

«La maleta la tengo siempre preparada. Quiero ser entrenador, en Grecia, en la India, en Malasia o en España. No tengo problema en vivir fuera y solo pretendo seguir dedicando mi vida al fútbol, que es mi pasión». Son palabras del cartagenero Isaac Jové, de 38 años y quien fuera futbolista del Lorca Deportiva y el Real Murcia, entre otros muchos equipos. Acaba de firmar con el histórico Niki Volos, de la Tercera griega. Es una categoría profesional, formada por 14 equipos que compiten en un solo grupo. El reto es ascender a Segunda.

«Jugué en el club una temporada [la 2013-14] y tenían buen recuerdo de mí. Hice un buen año [37 partidos, 13 goles y 5 asistencias] y ascendimos a Primera. Llevaban tiempo llamándome para que viniera a entrenar aquí, pero hasta este verano no lo he tenido claro», cuenta Isaac desde la ciudad de Volos, de unos 140.000 habitantes y «muy parecida» a Cartagena. «Es muy bonita, tiene un puerto importante y un casco histórico muy chulo. Está a medio camino entre Atenas y Salónica, a unas tres horas de Atenas. Hay buena calidad de vida y el único problema es que hace un calor terrible», explica sobre el lugar en el que afronta su primera aventura en los banquillos en el extranjero.

Tras verse obligado a colgar las botas hace cuatro años por culpa de una lesión crónica en la rodilla, Isaac Jové dirigió unos meses al Lorca Deportiva (Tercera) y dos años al CD Algar (Preferente y Tercera). «Siempre he querido ser entrenador, pero es que además mi caso es especial, ya que me tuve que retirar por culpa de una lesión. Me quedé con muchas ganas de fútbol porque yo quería seguir jugando en el Lorca», confiesa. Él firmó por el cuadro lorquino, en Tercera, con el objetivo de devolverlo a Segunda B. Allí, en el Artés Carrasco, fue uno de los hombres importantes del gran Lorca de Unai Emery y rindió a un gran nivel, al igual que en sus aventuras en el Almería y el Salamanca.

¿Por qué ha optado por marcharse a Grecia? «Estaban insistiendo en los últimos veranos, pero el club estaba en una situación de inestabilidad y no me decidía. Había un presidente albanés que ha terminado saliendo mal y este verano ha cambiado todo. Ha entrado una directiva nueva, con personas de prestigio en la ciudad que quieren hacer las cosas bien. Quieren dotar al club de profesionalidad y además para este año se ha llevado a cabo una reestructuración de categorías en el fútbol griego. Y eso me llamó también la atención. Se han hecho tres categorías profesionales, Primera, Segunda y Tercera. Nosotros estamos en Tercera, que correspondería a la Segunda B de España, con la diferencia de que aquí hay un solo grupo de 14 equipos y allí son cuatro grupos y 80 equipos en total», dice el técnico cartagenero.

Vinieron a Alicante

La Liga empieza el 29 de septiembre «porque solo son 26 jornadas» y ahora mismo están en plena pretemporada. Él ha tenido libertad para elegir a los jugadores de la plantilla, junto al director deportivo. «Un detalle que me hizo decidirme para fichar por el Niki Volos es que uno de los inversores principales del club, un griego que reside en Londres, voló expresamente hasta Alicante para reunirse conmigo allí y presentarme el proyecto. Se me dieron garantías y luego me pagaron el viaje para que yo estuviera una semana en Volos y lo viera todo de primera mano. Me convencieron y aquí estoy, contento y preparado para empezar», resume.

Se ha llevado a Guille, un delantero murciano que hizo un montón de goles a sus órdenes hace dos años en El Algar, en Preferente. «Tuvo mala suerte porque el año pasado se lesionó de gravedad y no pudo competir en Tercera. Ya está recuperado y yo sabía que tiene nivel y que puedo confiar en él. Por eso me lo traje. El otro día ganamos 2-0 un amistoso y él hizo un gol. Están muy contentos con él y seguro que va a aportarnos muchas cosas. Para el chico es una experiencia magnífica, porque se ve en un club profesional y se anima, después de que en España se viera jugando en Preferente».

Isaac Jové también ha fichado a Álex Cruz, extremo canario que pasó por UCAM, Sabadell, Granada, Jaén y Burgos, entre otros equipos, y al centrocampista gallego Jordán Domínguez, quien militó en el Real Murcia en la temporada 2017-18 y el pasado curso estuvo en el Conquense. Además, han llegado tres jugadores argentinos. Uno de ellos es el medio Lucas García, quien hasta junio jugaba en el Volos New Football Club, el otro equipo de la ciudad de Volos. Fue fundado en 2017 y en solo dos años, tras dos ascensos consecutivos, se ha metido en Primera División.

Así, la Federación ha obligado al club de Isaac Jové a dejar su estadio, el Panthessaliko (22.700 asientos). «Es una instalación municipal y no nos permiten compartir el estadio con el otro club. Nosotros vamos a jugar en un campo más pequeño, pero aquí la gente es del Niki Volos. Es el equipo histórico de la ciudad y a nuestros partidos vienen a vernos entre 4.000 y 5.000 personas. Hemos hecho un 'stage' de pretemporada en un sitio de montaña. Y la estructura del equipo es completamente profesional», señala Isaac.

Sobre la mala fama que arrastran los hinchas griegos, comenta que «en mi etapa en el Iraklis sí que tuvimos algún problema con los más radicales, que venían a los entrenamientos a meternos presión, pero en el Niki Volos es diferente. Es gente muy pasional y no paran de cantar en todo el partido. También viajan con el equipo y son aficionados muy sanos».