Selección Saúl: «Si comparamos a esta selección con la de Xavi e Iniesta saldremos perdiendo» Saúl en rueda de prensa / AFP El centrocampista dice a la prensa que «es totalmente injusto que la toméis con David de Gea» y cree que «la energía negativa que se genera» no ayuda RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 17 noviembre 2018, 20:41

Saúl Ñíguez, centrocampista de la selección española, compareció ante los medios en la previa del partido ante Bosnia y Herzegovina. Es un hombre que se expresa siempre con naturalidad y es muy directo. No dudó en mostrar su opinión sobre el momento que vive la selección con Luis Enrique que a su juicio «irá creciendo» y calificar de «injustas» las críticas recibidas por David de Gea tras el partido de Zagreb. «Si hablo de los últimos cuatro partidos pienso que hemos estado a un gran nivel pero creo que hay cosas que mejorar. Los dos primeros nos ilusionaron, nos pusieron en las nubes y los dos últimos nos han bajado a la realidad. Hay que mejorar, analizar esos errores, pero el equipo va creciendo y creo que tenemos margen de mejora. Hay que pensar que hay jugadores nuevos y entrenador nuevo, que debemos acoplarnos y sólo así se verá una gran selección», apuntó. Y es que según el centrocampista «a pesar de que los dos primeros partidos ganamos, había cosas que hicimos que no estaban tan bien. Ni ahora que hemos perdido no todo es malo.No es para nada así, estamos mejorando y creciendo como equipo. El objetivo es a dos años. Pienso en esto como una trayectoria a largo plazo. Debemos seguir preparándonos, por el buen camino y captando mejor las ideas del míster. Poco a poco iremos creciendo. Las derrotas no vienen bien, pero es cuando más unidos hemos estado y eso me gusta, me pone orgulloso».

Sabe el centrocampista, que marcó en las dos primeras jornadas de la competición, que España necesita un empate en Wembley. «No es confiar o no, me hace ilusión que empaten y poder ir a la Final Four. Teníamos el objetivo de estar en la Final Four, pero ahora no depende de nosotros por errores nuestros y lo que nos queda es esperar. Yo sí que confío», apuntó antes de lamentar que se viva con la eterna comparación respecto a etapas pasadas. «A ver yo siempre lo he dicho. Si comparamos salimos todos perdiendo. Esa generación es irrepetible, por lo que hicieron y cómo. Y es que como aficionado fue espectacular. Hasta cuando no ganaban se estaba orgullos de ellos. Nosotros tenemos que trabajar para conseguir eso, para que la gente se muestre orgullosa de su selección. El estilo lo marcan los jugadores y nosotros no somos los de antes. Me gusta que nos exijan, el equipo tiene un gran potencial y quiero que traten de sacar lo mejor de mí. Eso espero».

Saúl fue muy claro cuando le preguntaron por el rendimiento de David de Gea en la selección, que muchos no ven al mismo nivel que en el Manchester United. «Cuando de vuestra parte se mete tanta caña a un jugador nos afecta a todos. Yo decía que no me afectaban esas cosas, pero sí. No es bueno para nadie, No creo que deba ser así. David es de los mejores del mundo y lo ha demostrado. Está más que consagrado. Es totalmente injusto que la toméis con De Gea. No veo que le falte confianza, muestra una personalidad tremenda cuando viste la camiseta de España. Esa energía negativa que se genera no es buena para él y para la selección. Sería bueno cambiar y hablar de otras cosas. Si David recibe goles es culpa de todo el equipo. Algo habrá que mejorar Tenemos que prestar más atención», avisó.

Por último, tuvo palabras muy cariñosas hacia su excompañero en la selección durante el Mundial de Rusia, David Silva, que hará el saque de honor antes de arrancar el encuentro (20:45, La 1). «No hemos comentado nada del césped, lo vamos a ver ahora pero no me preocupa. Cuanto mejor esté pues mejor para todos. Mañana tenemos que demostrar de lo que somos capaces. Es un gran momento para rendir homenaje a David Silva y darle las gracias por todo lo que hizo por la selección», finalizó.