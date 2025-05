La FFRM autoriza la mudanza de La Unión a Málaga

Rubén Serrano Cartagena Miércoles, 21 de mayo 2025, 19:45 Comenta Compartir

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia dio este miércoles luz verde a la mudanza del equipo de fútbol La Unión Atlético a la ciudad andaluza de Málaga. Con 44 votos a favor y 2 abstenciones, la asamblea extraordinaria reunida a las 18.15 horas autorizó el cambio de domicilio social del club unionense que compite en Segunda RFEF. El traslado no es definitivo y ahora la pelota está en el tejado de la Federación Española para dar el 'sí' definitivo.

Solo 46 de los 70 asambleístas acudieron a la sede de la FFRM para una fecha señalada en rojo para el fútbol de la Región de Murcia. De todos ellos 44 votaron a favor de que el deporte murciano pierda la plaza de un equipo que compite en la cuarta categoría, la primera a nivel nacional. Todos los presentes, entre ellos caras conocidas como el exfutbolista Pedro Cordero, quedaron citados a las 18.15 horas.

Antes de la votación, todos los asambleistas presentes escucharon al presidente de La Unión Atlético. Julián Luna expuso durante media hora los argumentos que le llevan a tomar esta decisión, basados principalmente en que en el municipio minero el proyecto carece de viabilidad por la falta de apoyos económicos y patrocinadores, lo que irremediablemente lo hubiera llevado a la desaparición más pronto que tarde. El club se quedó a solo un gol del ascenso directo a Primera RFEF y, tras ese mazazo, quedó eliminado a las primeras de cambio en el 'playoff' por el Torrent.

La mudanza de La Unión Atlético a Málaga no es definitivo. Después de tener el visto bueno de la FFRM el siguiente paso y más importante es que la Federación Española lo autorice, algo que no está del todo claro porque no es partidaria de estos cambios. Hasta que la RFEF no dé luz verde tampoco lo hará el máximo estamento del fútbol en Andalucía, que está al tanto de esta mudanza pero no moverá ficha hasta saber qué decide la Federación Española.

En La Unión Atlético hay inversores malagueños que entraron hace meses al consejo de administración, con la figura del exadministrador del Málaga CF Daniel Pastor a la cabeza. Julián Luna dio con ellos para suministrar la necesaria inyección económica esta temporada y entiende que el proyecto tendrá más viabilidad en Andalucía que en la Región de Murcia. Hace unos años, sin éxito, Luna también contempló la opción de marcharse al campo de fútbol del Mundial 82, en Cartagena.