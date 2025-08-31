La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sebas López, durante la sesión de entrenamiento del Lorca el pasado miércoles. LORCA DEPORTIVA
Entrenador del Lorca Deportiva

Sebas López: «El Lorca no puede ser un club ascensor; debemos asentarnos»

A una semana del debut liguero ante el Jaén, el técnico aguileño pone el foco en la estabilidad del proyecto con el objetivo de la permanencia

Antonio Zomeño

Domingo, 31 de agosto 2025, 08:00

Sebas López (Águilas, 50 años) es el hombre de los ascensos. En el último lustro, el técnico aguileño se ha coronado como el Rey Midas ... del Grupo XIII; banquillo que toca, equipo que sube de categoría. El Pulpileño, el Águilas y, desde el pasado mayo, el Lorca Deportiva, imparable desde su llegada en noviembre, con una segunda vuelta arrolladora que terminó con baño en El Óvalo. El próximo domingo, la Segunda Federación regresará a la Ciudad del Sol, a las 19.00 horas, con la visita del Real Jaén al Artés Carrasco. El primer capítulo de un año que debe servir para que el Lorca edifique unas bases sólidas, a la altura de su ambición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  5. 5

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025
  10. 10 Cinco heridos tras chocar dos coches en una calle de Santiago de La Ribera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sebas López: «El Lorca no puede ser un club ascensor; debemos asentarnos»

Sebas López: «El Lorca no puede ser un club ascensor; debemos asentarnos»