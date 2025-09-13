Previa de los equipos murcianos de Segunda RFEF

El choque entre UCAM Murcia y Lorca Deportiva en La Condomina se presenta como uno de los duelos más atractivos de la jornada en el ... Grupo IV de Segunda Federación. Se trata de un partido que, además de su carácter competitivo, tiene un marcado componente simbólico al ser el segundo gran derbi regional de la temporada, tras el disputado entre Águilas FC y Yeclano Deportivo.

El UCAM llega a la cita con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos tras la derrota inaugural frente al Melilla. El proyecto universitario, que cuenta con nombres contrastados y un entrenador con experiencia como Germán Crespo, afronta el partido con la presión de no dejar escapar el tren de la regularidad desde las primeras jornadas. El propio Crespo reconoció en la previa que será un duelo complejo, subrayando el potencial de un Lorca que se ha reforzado recientemente con futbolistas a los que conoce bien de su etapa en el Granada. Su análisis refleja la prudencia de un técnico consciente de que, en una categoría tan igualada, no existen rivales cómodos.

Por su parte, el Lorca Deportiva encara el derbi tras un valioso empate en casa frente al Real Jaén, resultado que reforzó la confianza del grupo en su capacidad de competir contra equipos de nivel. Sin embargo, el cuadro blanquiazul no llega exento de dificultades: la baja confirmada de Juanma Acevedo, pieza clave en la medular, condiciona la elaboración en el centro del campo, mientras que la duda sobre la participación de Juan Hernández, uno de los atacantes más desequilibrantes de la plantilla, añade incertidumbre a la línea ofensiva.

El partido se juagará a las 19:30 horas en un escenario de máxima expectación. Para los aficionados del Lorca Deportiva, la directiva ha fijado un precio reducido de 10 euros para los socios, una medida que busca garantizar una buena presencia de seguidores visitantes en las gradas de La Condomina, reforzando así el ambiente de un derbi que promete intensidad y emoción.

Más allá de los condicionantes deportivos, el partido representa un termómetro del estado actual de ambos proyectos. El UCAM debe mostrar solidez y traducir en resultados la ambición con la que fue diseñado su plantel. El Lorca, en cambio, tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro de que está preparado para competir de tú a tú con los equipos llamados a pelear por las primeras posiciones.

En definitiva, se trata de un duelo de necesidades y aspiraciones: para el UCAM, la urgencia de sumar su primer triunfo; para el Lorca, la ocasión de consolidar sus buenas sensaciones y demostrar que sus recientes incorporaciones pueden marcar la diferencia. Todo ello enmarcado en un clásico regional que, como suele suceder en este tipo de citas, trasciende lo meramente deportivo y pone en juego el orgullo de dos aficiones que vivirán el choque con especial intensidad.

Deportiva Minera-CD Estepona

El duelo que se disputará en el Ángel Celdrán a partir de las 11:00 entre Deportiva Minera y Estepona se presenta como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Se trata de un choque que combina ilusión, confianza y necesidad en apenas 90 minutos de fútbol.

Por un lado, la Deportiva Minera llega en un momento anímico muy positivo. La victoria liguera a domicilio frente al Xerez Deportivo confirmó que el proyecto de Checa no solo es competitivo, sino que además transmite solidez en un grupo tradicionalmente complejo como es el de Segunda Federación. El triunfo en Copa Federación ante el Melilla, además con un marcador amplio, refuerza aún más la moral de la plantilla, que parece haber encontrado un equilibrio entre contundencia, intensidad, ofensiva y compromiso colectivo. El propio técnico, Checa, destacaba tras el último encuentro la actitud de sus jugadores y su capacidad para responder a diferentes contextos de partido, lo que invita a pensar en un bloque en crecimiento que todavía puede dar un salto mayor en cuanto a rendimiento.

Enfrente estará un Estepona que comenzó la temporada con un empate en casa ante el Linares Deportivo. El conjunto malagueño ha conformado un bloque con experiencia en la categoría, que aspira a asentarse en la zona alta de la clasificación. Si bien el arranque no fue del todo brillante, se trata de un equipo con recursos, con un perfil competitivo y con la capacidad de imponer un ritmo incómodo a sus rivales. Viaja con la ambición de sumar los tres puntos, consciente de que un triunfo en campo minero no solo le permitiría escalar en la tabla, sino también enviar un mensaje claro de candidatura a los puestos de privilegio.

El partido, por tanto, tendrá una lectura doble. Por un lado, comprobar si la Minera logra prolongar su buen inicio y consolidar esa dinámica positiva que puede ser determinante en una temporada larga. Por otro, evaluar la respuesta del Estepona en un escenario exigente, donde deberá demostrar solidez defensiva y acierto ofensivo para contrarrestar la intensidad local.

Aunque por sensaciones y resultados previos el favoritismo inicial parece recaer en la Deportiva Minera, no conviene infravalorar la capacidad de reacción y la ambición del Estepona. Se espera un encuentro equilibrado, con alternativas y probablemente decidido por detalles en las áreas. En definitiva, un partido de alto interés que servirá como termómetro real para medir el potencial de ambos proyectos en este arranque liguero.

Yeclano Deportivo-UD Melilla

El regreso del fútbol liguero al Estadio La Constitución se produce en un contexto cargado de simbolismo y necesidad. Todavía resuena en la memoria de la afición azulgrana aquel amargo final de la pasada temporada, cuando la derrota frente al Intercity selló el descenso de categoría y marcó un cierre traumático para un proyecto que había ilusionado. Ahora, el Yeclano Deportivo está obligado a transformar esa herida en impulso, a recomponerse y a devolver a su afición la confianza en una plantilla que debe demostrar que está preparada para pelear cada jornada.

El calendario no ha ofrecido un inicio cómodo. La derrota en Águilas dejó sensaciones encontradas: por un lado, se vio a un equipo competitivo, pero también con carencias en ciertos tramos que abrieron el debate sobre posibles ajustes. Iván Martínez, en rueda de prensa, no ocultó que habrá variantes respecto al once inicial, consciente de que el margen de error es mínimo en una categoría tan pareja y que los pequeños detalles terminan decidiendo los partidos.

Enfrente estará un rival de entidad, el Melilla, que llega con una mezcla de confianza e incógnitas. Su convincente triunfo en la primera jornada frente al UCAM Murcia le otorgó crédito inmediato, confirmando que es un conjunto preparado para mirar hacia las posiciones nobles de la tabla. Sin embargo, el golpe sufrido días después en la Copa Federación ante la Minera dejó en evidencia ciertas debilidades cuando el bloque pierde intensidad. Esa irregularidad convierte al Melilla en un adversario tan peligroso como vulnerable, un equipo capaz de lo mejor y de lo peor en apenas una semana.

El factor campo puede ser determinante. La Constitución es un escenario que históricamente ha sabido empujar al Yeclano en los momentos clave. El césped, las dimensiones y, sobre todo, el respaldo de una grada que ansía ver a los suyos resurgir, convierten el partido en una oportunidad para recomponer la moral colectiva. Además, el horario matinal (11:30 horas) podría influir en el ritmo de juego, obligando a ambos equipos a adaptarse desde el inicio a una intensidad diferente a la habitual.

La Unión Atlético-Xerez Deportivo

El encuentro programado para las 11:30 horas entre La Unión Atlético y el Xerez Deportivo llega envuelto en un halo de incertidumbre, morbo y también de cierta confusión institucional. Lo que en principio debía ser un partido más de la competición se ha transformado en un episodio que refleja las tensiones que viven algunos clubes del fútbol modesto español, atrapados entre las dificultades logísticas, los vaivenes administrativos y la necesidad de sumar puntos para no quedar rezagados en la clasificación.

La Unión Atlético, que recientemente se vio obligada a renunciar a su denominación de CD Malacitano tras la negativa de la Real Federación Española de Fútbol, atraviesa una situación compleja en lo identitario. La decisión de disputar este partido en el Juan Cayuela de Totana, al no poder ejercer de local en La Unión, supone casi una metáfora de destierro deportivo. No solo es un inconveniente para su afición, que se ve obligada a desplazarse, sino también una pérdida de esa energía que siempre aporta jugar en el propio estadio. Este factor, aunque intangible, puede condicionar el rendimiento de un equipo que todavía busca reafirmar su personalidad en la categoría.

En lo estrictamente futbolístico, La Unión Atlético viene de rescatar un punto en su visita al Atlético Antoniano, un resultado que dejó luces y sombras. El equipo mostró capacidad de resistencia, pero también cierta falta de claridad en los momentos decisivos del encuentro. El técnico José Miguel Campo ha sido claro en su diagnóstico: el grupo necesita mostrar más personalidad, más determinación y capacidad de controlar los ritmos de los partidos. Su mensaje, enfocado en el dominio y el control, apunta directamente a la madurez competitiva que su plantilla todavía no termina de consolidar.

Por su parte, el Xerez Deportivo también llega en una situación de necesidad. El empate en Chapín frente a la Minera Deportiva fue un resultado agridulce: insuficiente para un equipo que aspira a estar más arriba en la tabla, pero al mismo tiempo un aviso de que debe corregir carencias tanto en defensa como en el plano ofensivo. La escuadra xerecista, caracterizada por un juego de empuje y cierta vocación ofensiva, tendrá que demostrar fuera de casa una fiabilidad que en muchas ocasiones le ha faltado.

El choque, por tanto, se presenta sin un favorito claro. Ambos equipos arrastran la urgencia de transformar empates en victorias para no quedar anclados en la parte baja de la clasificación. Mientras que La Unión Atlético tratará de superar el desconcierto institucional y el condicionante de jugar como local en un campo ajeno, el Xerez Deportivo tendrá que gestionar la presión de responder a las expectativas de su afición y sumar de tres en un desplazamiento que, por la igualdad de fuerzas, se antoja decisivo.

Linares Deportivo-Águilas FC

El Águilas FC afronta esta segunda jornada de Liga con el ánimo renovado tras su brillante debut frente al Yeclano Deportivo, un triunfo que ha insuflado confianza al conjunto blanquiazul y que ha permitido a los de Adrián Hernández arrancar la temporada con un paso firme. Ahora, el reto se eleva de nivel en Linarejos, un escenario con aroma a historia y tradición futbolística, aunque en pleno proceso de reconstrucción. Pese a las obras, el estadio mantiene intacto su carácter, y no cabe duda de que el Linares Deportivo tratará de hacerlo valer como fortín ante su afición.

El choque está programado para las 18:00 horas, un horario clásico que favorece la presencia de seguidores en las gradas y que imprime un ambiente especial. El Águilas viaja con la ilusión de sumar puntos en un campo siempre complicado, sabedor de que hacerlo no solo afianzaría su buen inicio de temporada, sino que le permitiría consolidarse en la zona noble de la clasificación, un objetivo ambicioso pero coherente con las aspiraciones del proyecto.

Por su parte, el Linares llega con la necesidad de reaccionar tras el empate obtenido en Estepona. El conjunto jienense sabe que los primeros compromisos de Liga son fundamentales para marcar tendencia, y por eso afronta la cita con la exigencia de brindar una victoria a su hinchada. Su plantilla, tal y como reconocía el propio Adrián Hernández, cuenta con futbolistas de calidad y un bloque trabajado que exige el máximo de concentración, especialmente en los momentos sin balón.

El entrenador aguileño, en sus declaraciones previas, ha querido transmitir un mensaje de prudencia y realismo. Ha subrayado la importancia de mejorar en ciertos aspectos tácticos, sobre todo en la gestión defensiva y en la lectura de situaciones cuando el equipo no tiene la posesión. Aun así, también ha dejado claro que el Águilas está en disposición de competir con garantías si es capaz de mantener la intensidad, la disciplina táctica y la fe que mostró en la primera jornada.

El partido, en definitiva, se presenta como una prueba de madurez para un Águilas FC que quiere demostrar que su victoria inaugural no fue casualidad, sino el primer paso de un camino que aspira a ser sólido y consistente. Puntuar en Linarejos significaría mucho más que sumar en la tabla: sería una inyección de moral y una confirmación de que el equipo blanquiazul está preparado para competir en plazas históricas y de alta exigencia.