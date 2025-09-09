La piratería de eventos deportivos en directo se dispara Se han registrado 26,2 millones de notificaciones a intermediarios digitales en 18 meses, con un aumento del 142% en el primer semestre de 2025

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 9 de septiembre 2025, 15:15

Las retransmisiones ilegales de eventos deportivos en directo siguen creciendo. De esta manera queda ilustrado que la piratería es una de las principales amenazas para los titulares de derechos, entre ellos LaLiga, según confirma un nuevo informe de Grant Thornton, elaborado en colaboración con la Live Content Coalition. Dos años después de que la Comisión Europea publicara su recomendación para combatir este fenómeno, los datos demuestran que el problema, lejos de desaparecer, se hace más grande.

En 2024 se enviaron al menos 10,8 millones de notificaciones a intermediarios digitales por emisiones no autorizadas de eventos en vivo. Pero durante el primer semestre de 2025 esta cifra se ha disparado hasta los 26,2 millones en este periodo de 18 meses. Esto supone un aumento del 142% en este tramo del año 2025.

A pesar de este incremento en las retransmisiones ilegales, el 89% de las notificaciones no resultó en la suspensión del directo. En este contexto en el que los datos confirman que la piratería es un problema a gran escala, también destaca el retroceso en la eficacia en las respuestas, puesto que solo el 11% de las notificaciones acabó en la suspensión. Asimismo, solo un 6% de las infracciones se atendió en 30 minutos desde el aviso y un 21% tardó más de dos horas.

Los Proveedores de Servidores Dedicados (DSP) registraron un total de 12 millones de notificaciones al año, lo que representa el 46% del total enviadas. Estos actores, quienes suministran y gestionan la infraestructura técnica, servidores físicos y capacidad de red sobre la que operan muchas plataformas ilegales, se han convertido en un actor clave dentro de la cadena de valor de los contenidos. Entre los DSP y la categoría de «otros proveedores de hosting» se concentran la mayoría de los avisos, pero con una efectividad muy baja.

Respuestas conjuntas

En España, LaLiga ha registrado una disminución de la piratería de un 60% durante la temporada 2024-25 recién finalizada. Con la recomendación prevista por la Comisión Europea en noviembre de 2025, el organismo dirigido por Javier Tebas, destaca la importancia de una respuesta coordinada que combine tecnología, concienciación social, cooperación institucional y acción legal para proteger el valor del deporte, así como para garantizar la sostenibilidad de estos eventos frente a las retransmisiones ilegales.

Para esta temporada, LaLiga ha lanzado una nueva campaña de sensibilización con el lema: «Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti», para concienciar a los aficionados sobre las consecuencias que tiene ver el fútbol español a través de canales no oficiales, destacando no solo el daño que se le hace al deporte, sino también la exposición que tienen los usuarios a través del robo de informaciones personales.

