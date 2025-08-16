Pedro León, De Blasis y Aquino: tres 'abuelos' en busca de una última alegría en forma de ascenso

Un último baile. Eso debieron pensar Pablo de Blasis, Pedro León y Dani Aquino. Los 'abuelos' del Cartagena, Real Murcia y UCAM se enfundan la ... camiseta de sus equipos con la mirada puesta en lograr un ascenso al finalizar la temporada. Tres últimas balas, que por amor a unas ciudades, quieren aportar su experiencia, calidad y liderazgo a unas plantillas renovadas.

El caso del Chiquito es especial. El argentino se fue de Cartagena hace dos años y volvió a Gimnasia La Plata para acabar su carrera en casa. Nadie se esperaba que a sus 37 años regresara a la ciudad portuaria para vestir de nuevo la camiseta albinegra. Fue, es y será un ídolo para los aficionados del Efesé pero ahora necesitan al De Blasis jugador, a ese que era un timón en el centro del campo, mostrando por Segunda División su buen pie y su calidad.

Al otro lado del puerto de la cadena hay un muleño de 38 años que volverá a ser el capitán general del vestuario del Real Murcia. Pedro León, tras muchas dudas sobre su futuro, decidió quedarse, bajándose el sueldo y donándolo a las bases formativas granas. Un gesto que le honra. La afición celebra su estancia pero no quieren ver al León del último tramo de temporada, donde estuvo lejos de ser decisivo para las aspiraciones de los pimentoneros.

Las frases Pablo de Blasis «Cartagena fue de los lugares más cómodos en los que estuve; mi familia y yo queríamos regresar», reconoce el argentino

Pedro León «Estoy convencido de que el club me necesita dentro del terreno de juego», asegura el jugador muleño del equipo grana

Dani Aquino «El fútbol es igual en todas las categorías. El objetivo que me marco es subir», dice el Torito

Dani Aquino vuelve a Murcia. Siempre mantuvo la puerta abierta a su regreso a la entidad grana, pero no se dio y el Torito buscará demostrar su calidad en Segunda Federación con la camiseta del UCAM. Será la piedra angular de un proyecto que quiere salir del pozo. Viene de un gran año con el Ceuta, aportando diez goles y cuatro asistencias.

La gran ilusión albinegra

Corría el mes de enero de 2021 cuando un pequeño argentino se presentaba ante su nueva afición procedente del Eibar. De Blasis se adaptó al Efesé a la perfección, anotando el gol que selló la salvación. El Chiquito jugó en Cartagena durante dos temporadas más y fue un referente en la sala de máquinas. El adiós fue duro. Siempre fue honesto con sus preferencias y volvió a La Plata tras convertirse en el extranjero con más partidos en la historia del Efesé.

El argentino dijo el jueves en su presentación que «sabía que con mi familia queríamos volver a vivir aquí; sabemos que Cartagena fue de los lugares más cómodos donde estuvimos».

A sus 37 años aspira a ser importante en el centro del campo de Javi Rey, jugando en el doble pivote o como mediapunta, acaparando las funciones de creatividad, enlace con el ataque y dando el último pase.

Pedro León sí que va a jugarse su última bala para intentar darle a la diana del ascenso. Él mismo explicó que fue el duro palo contra el Nàstic lo que le motivó para intentarlo de nuevo. Habló con Goiria y Etxeberria, y en conjunto tomaron la decisión y el muleño pospuso su retirada.

El año pasado, el papel de Pedro León dentro del campo fue de más a menos, siendo relegado al banquillo al final de la temporada. Él reconoció que no estuvo bien en la segunda parte, pero que se queda en el Murcia «convencido de que el club me necesita en el terreno de juego».

Su compromiso fuera del césped del Enrique Roca es indudable. El muleño supo aceptar su rol sin poner una mala cara, siempre al servicio de Fran Fernández. En el vestuario es un líder. El pastor al que todos siguen. Su veteranía será fundamental para guiar al rebaño hacia la victoria. El Real Murcia necesita que sus minutos sean de calidad. Una faceta que tiene que aprovechar es la del balón parado para crear opciones de gol.

La esperanza azulona

El plan principal de Aquino no era jugar con la camiseta del UCAM esta temporada. El Torito se pronunció que deseaba volver a jugar con la elástica pimentonera. Viendo que eso no iba a ser posible decidió que volver a casa, aunque fuera de otro color, era su mejor opción. No le importa bajar un piso más ya que «el fútbol es fútbol en todas las categorías. Son objetivos que se van marcando. Se trata de asumir el reto de subir, ya estuvieron muy cerca el año pasado», dijo.

A sus 35 años tiene que saber que el peso del ataque universitario pasa por su zurda elegante y de mucha nivel con la que tiene que ser determinante en el área.