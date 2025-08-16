La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro León, Pablo de Blasis y Aquino. Real Murcia | J. M. Rodríguez / AGM | UCAM

Pedro León, De Blasis y Aquino: tres 'abuelos' en busca de una última alegría en forma de ascenso

Los tres veteranos están llamados a ser los líderes de unos vestuarios con ganas de revancha

Jesús Fernández

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:31

Un último baile. Eso debieron pensar Pablo de Blasis, Pedro León y Dani Aquino. Los 'abuelos' del Cartagena, Real Murcia y UCAM se enfundan la ... camiseta de sus equipos con la mirada puesta en lograr un ascenso al finalizar la temporada. Tres últimas balas, que por amor a unas ciudades, quieren aportar su experiencia, calidad y liderazgo a unas plantillas renovadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

