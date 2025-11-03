Pedri y Lamine, en el once del año del FIFPro 2025

Javier Varela Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:38 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

Lamine Yamal y Pedri son los únicos españoles que se han colado en el once del año de FIFPro. El sindicato internacional de futbolistas dio a conocer este lunes los elegidos entre las votaciones de más de 26.000 futbolistas profesionales procedentes de 68 países. En la categoría masculina, el gran triunfador ha sido el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions y finalista del Mundial de Clubes, que coloca a cuatro de sus jugadores en el equipo ideal -cinco si se cuenta a Donnarumma, ahora en el Manchester City-.

El FIFPro World 11 está compuesto por Donnarumma (PSG / Manchester City); Achraf Hakimi (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG); Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Ousmane Dembélé (PSG), actual Balón de Oro.

Lamine Yamal ha conseguido colarse en el once y entrar en la historia de estos premios, ya que con solo 18 años se convierte en el jugador más joven en la historia en entrar en el once ideal de FIFPro. El futbolista del Barcelona ha superado el récord que estaba en poder de Kylian Mbappé, que fue incluido en el once en 2018 con 19 años.

«Es un orgullo enorme estar entre los mejores del mundo tan joven», expresó Yamal tras conocerse la votación. «Intento disfrutar y aprender cada día; este reconocimiento me motiva aún más», ha añadido el extremo azulgrana, que junto con Pedri hacen que España repita con dos futbolistas en el once, como en 2024. Entonces, los elegidos fueron Carvajal y Rodri, ambos fuera de la votación actual al no alcanzar el mínimo de partidos por lesión.

Un once con sello parisino

El dominio del PSG en la temporada 2024-25 ha hecho que sea el gran protagonista del FIFPro World 11. El equipo entrenado por Luis Enrique firmó una temporada casi perfecta, coronándose campeones de Europa, de la liga francesa y de la copa. Un triplete que ha convencido a los futbolistas para que los jugadores del conjunto parisino hayan copado el once ideal. El Real Madrid, al igual que el Barcelona, tiene dos futbolistas entre los once mejores: Mbappé y Bellingham.

El cambio de tendencia respecto al año anterior es evidente. En la temporada 2023-24, el Real Madrid había arrasado con seis jugadores en el once ideal: Carvajal, Rüdiger; Bellingham, Kroos, Vinícius y Mbappé. Un equipo que completaban Ederson, Van Dijk, Rodri, De Bruyne y Haaland.

El FIFPro World 11, creado en 2005, es el único premio mundial del fútbol elegido exclusivamente por los jugadores. Cada profesional vota por los futbolistas que considera mejores en su posición, lo que otorga al reconocimiento un valor especial dentro del vestuario.

Tres españolas entre las mejores

El FIFPro World 11 Femenino 2025 tiene marcada presencia española, con tres futbolistas entre las elegidas: Ona Batlle, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Además, la vigente Balón de Oro ha sido la jugadora más votada por el resto de futbolistas, con un total de 2.953 votos.

El equipo está formado, además de por estas tres jugadoras del Barcelona, por seis inglesas, además de la marroquí Ghizlane Chebbak y de la zambiana Barbra Banda. El once está compuesto por Hampton (Chelsea), Ona Batlle (Barça), Bright (Chelsea), Bronze (Chelsea), Williamson (Arsenal), Chebbak (Badalona/Al Hilal, Marruecos), Alexia Putellas (Barça), Aitana (Barça), Barbra Banda (Orlando Pride), Kelly (Manchester City/Arsenal) y Russo (Arsenal)

Lucy Bronze, ex barcelonista y ahora en el Chelsea, es la primera futbolista que es elegida para el once en ocho ocasiones, superando así a la francesa Wendie Renard, que lo logró en siete oportunidades. Además, por primera vez hay dos futbolistas africanas FIFPro World 11 Femenino, la zambiana Barbra Banda, ya seleccionada otra vez, y la marroquí Ghizlane Chebbak.