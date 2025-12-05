El olfato de Víctor Curto no falla en el Cartagonova

Su presentación fue tan atípica que ese día nevó. Pero más que copos, lo que empezaron a caer en la Nueva Condomina fueron los goles ... de Víctor Curto, un jugador contrastado que llegaba al Real Murcia con 34 años tras una gran primera vuelta en el Linares. «Era poder volver a un histórico. Aunque era Segunda B, veías que estabas en un club que debe estar en el fútbol profesional», recuerda el catalán en una conversación con LA VERDAD.

Fue uno de los muchos fichajes de invierno hechos en la temporada 2016-17. Con él también llegó, entre otros, Sergi Guardiola. Formaron una dupla demoledora. Cada uno firmó 10 goles en esa media temporada vistiendo la camiseta grana. «Recuerdo que Vicente Mir nos decía que no le gustaba jugar con dos delanteros, pero que no era tonto», confiesa. Con la llegada del entrenador valenciano en la segunda vuelta, se convirtieron en la punta de lanza de un equipo que iba a poner la directa. Y uno de los primeros pasos lo dio en el Cartagonova.

Fue en la jornada 30, el 19 de marzo de 2017. El Cartagena de Alberto Monteagudo luchaba por el liderato y los granas estaban a cinco puntos del 'playoff' con el cambio de entrenador aún muy reciente. Pero los granas no fueron víctimas, sino verdugos. «Ya había jugado con compañeros como Diego Benito o David Sánchez y conocía a otros con los que me había enfrentado. Sabía el nivel que había. Teníamos muy buen equipo. Yo afronté ese partido con mucha confianza», admite.

Sergi Guardiola no faltó a la cita con el gol haciendo el 0-1, pero el FC Cartagena fue a más y empató con un tanto en propia puerta de Pumar. Ya en la segunda parte, pasó de todo: Josema adelantó de nuevo a los suyos con una jugada de pizarra, Simón Ballester mantuvo la ventaja y más tarde sentenció Curto, aquel día suplente después de haber estado esa semana tocado. «Me la puso muy bien Adri Cruz, controlé y definí al palo corto», narra el delantero. Posteriormente, el guardameta grana paró un penalti que supuso la expulsión de José Ruiz y evitó que el derbi se reabriera.

El Murcia ganó 1-3 y fue imparable, terminando segundo por delante de los albinegros. Solo el Valencia Mestalla en las semifinales del 'playoff' frustró la ilusión del ascenso. Pero fueron meses muy especiales para Curto: «Disfruté muchísimo, tanto en Linares jugando en Linarejos como en el Murcia con el fútbol que hacíamos». Estuvo cuatro temporadas más en el club. Fue pichichi de la Copa del Rey en la 2017-18 y siguió anotando después de una lesión de cruzado que le tuvo nueve meses fuera. Su primer tanto tras su reaparición, ante el Ibiza para ganar en el 90, sigue siendo su gol favorito, pero guarda un sitio para aquella diana en el Cartagonova en 2017: «Marcar en un derbi y que sirva para la victoria fue uno de los momentos bonitos con el Real Murcia».