La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
19/03/2017. Víctor Curto celebra en el Cartagonova el 1-3 que dejaba encarrilado el partido a favor de un Real Murcia que cogió impulso y que terminó segundo la Liga, delante del FC Cartagena.
Cartagena - Murcia | Este derbi fue mío

El olfato de Víctor Curto no falla en el Cartagonova

«Teníamos muy buen equipo y afronté el derbi con mucha confianza», afirma el catalán

David Soria

David Soria

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:03

Comenta

Su presentación fue tan atípica que ese día nevó. Pero más que copos, lo que empezaron a caer en la Nueva Condomina fueron los goles ... de Víctor Curto, un jugador contrastado que llegaba al Real Murcia con 34 años tras una gran primera vuelta en el Linares. «Era poder volver a un histórico. Aunque era Segunda B, veías que estabas en un club que debe estar en el fútbol profesional», recuerda el catalán en una conversación con LA VERDAD.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2 Un accidente entre varios vehículos deja retenciones kilométricas en la autovía MU-32 a la altura de Molina de Segura
  3. 3 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025
  5. 5

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8

    Adjudican al fin las obras del bulevar del soterramiento, en Murcia, que deberá estar listo a principios de 2027
  9. 9

    La Audiencia inicia el juicio contra el joven acusado de asfixiar a la madre de uno de sus empleados en El Palmar
  10. 10 Un herido en una pelea multitudinaria a ladrillazos en un parque de Fortuna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El olfato de Víctor Curto no falla en el Cartagonova

El olfato de Víctor Curto no falla en el Cartagonova