Morete y Fimbres, cedidos al Caravaca

Pedro Re Lorca Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:00 Comenta Compartir

La renovación de Morete y Víctor Fimbres, acompañada de sus respectivas cesiones al Caravaca para la temporada 2025/26, constituye un movimiento estratégico por parte del Lorca Deportiva que combina visión de futuro con gestión de recursos a corto plazo. En primer lugar, la continuidad contractual de ambos futbolistas garantiza que el club mantenga los derechos deportivos sobre dos jugadores jóvenes y con proyección, evitando el riesgo de perder talento formado o consolidado en la plantilla. Por otro lado, la cesión a un equipo cercano como el Caravaca permite que ambos acumulen minutos y experiencia competitiva en un entorno exigente, sin perder la vinculación emocional y deportiva con Lorca.

Este tipo de operaciones responde a una lógica habitual en clubes con aspiraciones y limitaciones presupuestarias: asegurar la progresión de sus activos futbolísticos mientras se optimiza la estructura de la plantilla para la exigente Segunda Federación. En el caso de Morete y Víctor Fimbres, la cesión no solo les ofrece un escenario donde asumir más responsabilidad, sino que también puede reforzar indirectamente la relación institucional con el Caravaca, algo que en el panorama futbolístico regional siempre es positivo.

Otro aspecto de peso en la actualidad del club es la campaña de abonados, que avanza hacia los 1.000 socios pero que, según el propio comunicado, todavía está lejos de la meta deseada. El mensaje es directo y apelativo: la Segunda Federación exige un respaldo en las gradas acorde a la categoría, y el Artés Carrasco debe presentar un aspecto digno de un equipo con aspiraciones. No se trata únicamente de ingresos económicos; la masa social y el ambiente de los partidos son un factor diferencial en un grupo tan competitivo.

En lo estrictamente deportivo, el balance de la pretemporada hasta la fecha es equilibrado: dos victorias y dos derrotas en cuatro amistosos. Este registro, sin ser determinante, sirve para ajustar cargas físicas, probar variantes tácticas y detectar carencias antes del inicio liguero. El calendario inmediato ofrece una prueba de alto valor simbólico y competitivo: el Trofeo Playa y Sol frente al Águilas FC, el próximo viernes 15 en el Rubial. Este clásico veraniego no solo es un ensayo general para ambos conjuntos, sino también una cita que moviliza a las aficiones y mide el pulso de la rivalidad comarcal.

Tras ese encuentro, el Lorca Deportiva afrontará tres amistosos más ante rivales de distinto perfil, Deportiva Minera, Bala Azul y el propio Caravaca, que permitirán al cuerpo técnico ultimar detalles antes del debut oficial en Liga frente al Real Jaén, un rival histórico y exigente que pondrá a prueba desde el primer día la capacidad competitiva del equipo.

En síntesis, el momento que vive el Lorca Deportiva combina gestión de plantilla, planificación deportiva, proyección institucional y trabajo sobre la masa social. La cesión de Morete y Víctor Fimbres es una inversión a futuro; la política comunicativa reafirma el control y la coherencia del mensaje; la campaña de abonados marca el termómetro del compromiso de la ciudad; y el calendario de pretemporada apunta a un inicio de Liga con el listón alto. Todo ello conforma un escenario en el que la exigencia será máxima, pero también lo será la oportunidad de consolidar un proyecto sólido en Segunda Federación.