Minera-Molinense, duelo a vida o muerte en la Copa Federación

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:44

La Deportiva Minera y el Molinense, que el pasado miércoles se clasificaron de manera brillante para los octavos de final de la fase nacional de la Copa Federación, se enfrentarán en la siguiente ronda. El sorteo de este jueves fue muy caprichoso y quiso que los dos representantes de la Región de Murcia en esta competición tengan que verse las caras el próximo miércoles en un duelo a vida o muerte que se disputará en el Ángel Celdrán.

Parte como favorito el equipo del Llano del Beal, porque juega en casa y está una categoría por encima del conjunto de Molina de Segura. Y, además, porque los de Checa han comenzado la temporada a todo trapo, goleando al Xerez DFC en Chapín (1-3) y pasando por encima del Melilla el pasado miércoles en la primera ronda de la Copa Federación (3-0). Omar Perdomo y Rubén Mesa están a un gran nivel y algunos de los recién llegados, como Manu Galán, Paco Torres, Eghosa Bello o Salinas, han caído de pie en el conjunto cartagenero.

En cualquier caso, no debería confiarse la Minera ante un Molinense que sumó los tres puntos con solvencia en su estreno liguero en el grupo XIII de Tercera, el pasado sábado en Ciudad Jardín frente al Cartagena B (1-2), y que el miércoles en el Sánchez Cánovas ya fue capaz de eliminar a un equipo de superior categoría como el Xerez Club Deportivo(2-0). Su capitán y 'pichichi' Samu ha arrancado el curso muy inspirado y ha hecho tres de los cuatro goles que los conserveros han marcado esta semana.

El que salga vencedor de ese choque se medirá al ganador de la eliminatoria Orihuela-Huétor Tajar en los cuartos de final. Y en esa ronda ya habrá premio gordo, puesto que el equipo que pase a semifinales de esta competición tendrá garantizado su billete para la Copa del Rey, un torneo que el curso pasado fue glorioso para la Minera, que tumbó al Alavés y recibió al Real Madrid en el estadio Cartagonova.