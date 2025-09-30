La Minera, a un paso de recibir otra vez a un Primera

Jesús Fernández Cartagena Martes, 30 de septiembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El sueño copero de la Deportiva Minera está más cerca que nunca. La ilusión de volver a recibir a un equipo de Primera está muy viva. Los del Llano del Beal se enfrentarán este miércoles por la tarde al Orihuela a las 17.15 horas en el municipal Ángel Celdrán, que, como bien ha dicho Checa, «el partido es un pueblo contra 11, y así tenemos que afrontarlo».

Llegan a este encuentro de cuartos de final de la Copa Federación en el mejor momento posible. Está invicto en los ocho partidos oficiales de esta temporada con ocho victorias y un empate. Además, este pasado fin de semana le endosaron un contundente 4-0 al Almería B con un triplete de Rubén Mesa.

Los de Checa marchan segundos en liga, mientras que los orriolanos están merodeando los puestos de promoción de ascenso y solo han perdido una vez. Son dos rivales que se conocen. El año pasado se vieron las caras en la competición doméstica y los de Llano del Beal salieron muy bien parados tras ganarles por la mínima los dos partidos. Es la primera vez que jugarán en el Ángel Celdrán, porque el año pasado estaba en obras. Checa, en particular tendrá ganas de revancha porque no fue capaz de vencer a los escorpiones con su Xerez. El peligro de los de Pato proviene de las botas de Solsona y Monteverde.