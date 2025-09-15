La Minera manda, el Águilas ilusiona y el Lorca debe mejorar

Pedro Re Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:31 Comenta Compartir

La segunda jornada de la Segunda Federación dejó para los equipos de la Región de Murcia un panorama variado, con partidos intensos, algunos triunfos que alimentan la ilusión y también tropiezos que obligan a la reflexión. Entre todos los encuentros, el protagonismo recayó en La Condomina, donde se vio un choque marcado por la igualdad, con fases de dominio alterno y mucho respeto táctico, pero el Lorca, pese al esfuerzo y a disponer de algunas llegadas peligrosas, se marchó de vacío ante un UCAM que se anima tras caer en su estreno liguero.

Otro de los momentos destacados se vivió en el Ángel Celdrán, donde la Minera Deportiva se quedó con los tres puntos gracias un gol en el último minuto de Roberto Alarcón. El Águilas FC, por su parte, afrontó una salida complicada a Linarejos. En un escenario de solera y ante un rival siempre exigente, los aguileños mostraron solidez defensiva y capacidad de sacrificio para rescatar un empate valioso que les permite seguir sumando fuera de casa.

En La Constitución, el Yeclano Deportivo volvió a hacerse fuerte en su feudo. Esta vez el visitante fue el Melilla, que acabó superado por la intensidad y el empuje de los azulgranas. Con un juego vertical y el apoyo de la grada, el conjunto de Yecla logró un triunfo convincente que refuerza sus aspiraciones en este arranque de campeonato.

Los de Checa reciben mañana al Molinense, con el reto de quedarse a un solo paso de recibir a un 'primera' en la Copa

La jornada se cerró con un encuentro disputado en Totana, donde el Malacitano La Unión, en esta ocasión vistiendo su camiseta similar a la del Málaga, se enfrentó al Xerez Deportivo. Fue un choque equilibrado y con escasas ocasiones claras, que finalmente concluyó en empate. Un punto que sabe a poco para los de Málaga, que juegan en Totana obligados por la RFEF tras abandonar el municipio de La Unión. Los de Campos buscaban un triunfo para dar un golpe de autoridad, pero no lo lograron.

Copa en el Llano del Beal

El calendario, no obstante, no da tregua. Antes de la tercera jornada de Liga, la Deportiva Minera, líder del grupo IV de 2ª RFEF, afronta mañana un compromiso muy importante en la Copa Federación frente al Molinense en el Ángel Celdrán (17.30 horas). El que gane se quedará a un solo paso de recibir a un equipo de Primera en la eliminatoria inaugural de la Copa del Rey Tras ese partido copero, los de Checa viajarán hasta Melilla, una de las salidas más largas y complicadas de la temporada.

El Águilas FC, por su parte, ha comenzado la temporada con paso firme y se coloca en la cuarta posición de la tabla con cuatro puntos en su casillero. La mirada de los de Adraán Hernández ya está puesta en la tercera jornada, en la que el conjunto blanquiazul jugará en El Rubial, esta vez ante el histórico Xerez CD. El encuentro se presenta como una prueba importante para consolidar las buenas sensaciones, confirmar la fortaleza en casa y seguir acumulando puntos que permitan mantener la inercia positiva en este arranque liguero.

El Yeclano Deportivo ocupa, por el momento, el tercer lugar en cuanto a rendimiento regional: suma tres puntos en las dos primeras jornadas, lo que le sitúa en octava posición. El próximo reto no será sencillo. La tercera jornada lleva al conjunto yeclano hasta Almendralejo para medirse al Extremadura, uno de los líderes en este inicio liguero y que aspira a consolidarse entre los aspirantes al ascenso.

Mientras tanto, el UCAM Murcia visitará este fin de semana al Puente Genil, tercer clasificado, que ha arrancado la temporada con firmeza y que en su feudo se muestra como un rival muy complicado. El Unión Malacitano, que suma dos puntos y ocupa el puesto duodécimo, se medirá este sábado al Lorca Deportiva en el estadio Artés Carrasco (19.00 horas), en un duelo regional que promete intensidad, ambiente y emoción. Los lorquinos buscarán hacer valer su condición de locales y su ambición por pelear en la zona alta, aunque ahora mismo son el equipo de la Región pero clasificado.