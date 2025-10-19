La Minera no frena, se impone al Unión Malacitano y vuelve a ser líder

La Deportiva Minera logró este domingo un trabajado triunfo ante el CD Unión Malacitano en un encuentro de máxima igualdad disputado en el Ángel Celdrán. ... El choque tuvo dos fases claramente diferenciadas: una primera mitad equilibrada, con escasas ocasiones y protagonismo de las defensas, y una segunda donde el acierto local marcó la diferencia.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, ambos equipos mostraron un notable rigor táctico. La Minera intentó generar peligro a través de su referencia ofensiva, Omar Perdomo, quien dispuso de la ocasión más clara con un cabezazo que se estrelló en el larguero.

Por su parte, el Unión Malacitano apostó por la solidez defensiva y la seguridad atrás, priorizando mantener su portería a cero frente al empuje local y al ambiente en la grada. El partido se decantó pronto tras la reanudación. A los siete minutos del segundo acto, Omar Perdomo encontró el premio a su insistencia con un remate certero que puso el 1-0 en el marcador. A partir de ahí, el conjunto dirigido por Checa gestionó el ritmo del juego con inteligencia, defendiendo su ventaja con orden y criterio ante un rival que no encontró caminos claros para lograr el empate.

El triunfo refuerza la confianza de una Deportiva Minera que sigue mostrando madurez y solidez competitiva y parece haber olvidado el golpe de quedarse sin Copa del Rey. Los de Checa van muy en serio. Mientras, el Unión Malacitano deberá reencontrarse con su mejor versión ofensiva para revertir la dinámica en próximos compromisos.