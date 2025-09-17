La Minera se deshace del Molinense y mantiene vivo el sueño copero

Un partido más y el sueño copero volverá a tomar El Llano del Beal, como una réplica del terremoto que arrasó la localidad cartagenera el ... curso pasado. La Deportiva Minera se impuso en la tarde del miércoles a la Unión Molinense (3-0) en los octavos de final de la Copa RFEF, y se queda a una sola eliminatoria de certificar su presencia en la Copa del Rey. Tras un duelo donde los de Checa fueron amos y señores del juego, aunque necesitaron de la prórroga para batir a un equipo de inferior categoría, el cuadro rojillo se enfrentará el próximo miércoles al ganador del Orihuela - Huétor Tájar con el billete definitivo en juego.

Minera Álex Lázaro, Mirapeix, Manu Galán, Petcoff (Ayala, 46'), Javi Vera (Carrasco, 46'), Roberto Alarcón, Salinas, Sebas Holgado, Eghosa Bello (Rubén Mesa, 66'), Óscar Zorrilla (Perdomo, 46') y Paco Torres. 3 - 0 Molinense Pedro, Santi, Junior, Palacios, Tony Ferrándiz, Agulló (Josema, 8'), Fran Guerrero, Valdeolivas (Álex Martínez, 62'), Feli (Raúl M, 83'), Cases (Serrano, 83') y Rafa (Samu López, 62'). Goles: 1-0, min. 105: Ayala. 2-0, min. 110: Omar Perdomo. 3-0, min. 116: Rubén Mesa.

Árbitro: Pablo Pérez. Amonestó a Tony Ferrándiz, Santi y Raúl Martínez del Molinense, y Omar Perdomo en la Minera.

Incidencias: Estadio Municipal Ángel Celdrán, ante unos 400 espectadores. Octavos de final de la Copa Federación.

Asfixiados en esta 'dinámica Champions' de inicio de curso, con los dos equipos acumulando partidos cada tres días, ambos onces titulares presentaron profundas rotaciones. Mesa, Perdomo o Ayala en el banquillo rojillo; Raúl, Hugo o Samu López en el azulón. Precisamente, el veterano ariete legó el brazalete a Paco Agulló, pero pasados ocho minutos el pivote se retiró del verde con una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. La salida del metrónomo azulón del verde coincidió con el principio del dominio rojillo, como un temprano punto de inflexión del que el duelo ya no se recuperó.

Los de Checa frenaron el empuje inicial de los visitantes, descarados en los compases iniciales, pero el cambio de tornas tampoco se trasladó en un peligro real sobre la portería defendida por Pedro. Con la novedad de Roberto Alarcón en el lateral izquierdo, con un 4-4-2 líquido que en salida de balón se transformaba en un 3-5-2, la Minera buscaba hacer daño con la amplitud de Zorrilla en banda derecha, pero el extremo, espoleado por medirse ante sus ex compañeros, ofrecía más diligencia y ganas en los envíos largos de Paco Torres que veneno con el balón en los pies.

El partido mutó en un duelo de duelos, pequeños minipartidos donde ninguno de los dos equipos conseguían darle continuidad al juego, erráticos con el balón, anulados tácticamente por el rival, sin encontrar la amplitud que demandaba el plan de Checa. Pero con el primer tiempo en los estertores, la Minera encontró más espacios en la falta de oxígeno de las piernas azulonas. Primero la tuvo Eghosa tras un error de Junior en el despeje, pero el ariete nigeriano se durmió cuando tenía en sus botas un remate franco; después, Salinas la reventó contra el poste en la más clara del primer tiempo tras un saque de banda colgado al área por Paco Torres que la zaga azulona no acertó a despejar.

Una prórroga dominante

El segundo tiempo comenzó con un triple cambio de Checa en busca de materializar lo visto sobre el verde: Ayala, Carrasco y Perdomo, que dejó su impronta en apenas cinco minutos con un par de disparos peligrosos, para mantener vivo el sueño copero. Al cuarto de hora, apunto estuvo Carrasco de adelantar a los locales tras desbordar a su par en banda derecha, pero Pedro voló para desviar su derechazo de tres dedos y dejar al Ángel Celdrán con la miel en los labios.

Los cambios se sucedieron en ambos conjuntos. Pero con los habituales sobre el verde, el partido solo tuvo un color: el rojillo Minera, que imponía su solidez defensiva contra el juego directo del Molinense e inquietaba a Pedro con Perdomo como director de orquesta, indetectable entre líneas a espaldas de los pivotes. Precisamente, un centro del canario puso en apuros a Pedro, que no acertó en el despeje de puños, pero respiró aliviado al ver cómo Ferrándiz sacaba bajo palos el gol cantado de Roberto Alarcón.

La Minera apretaba, el Molinense se revolvía y el crono se consumía. El balón de paseo por el área azulona, calambres de dudosa veracidad y nervios a flor de piel. Entonces, el silbato y media hora más; pero el cambio de campo no alteró el guion. Los de Checa eran dueños y señores del partido, haciendo valer su favoritismo, pero este no se reflejó en el marcador hasta que el sol se escondió.

En el 104, pasado el ecuador del primer tiempo de la prórroga, Ayala cazaba un balón suelto en el área para adelantar a la Minera y desatar el aluvión final. En el 110, Omar Perdomo puso el segundo con un derechazo franco que fusiló a Pedro, y Rubén Mesa puso la puntilla con un remate acrobático de media chilena que certificó que la Minera, este año también, quiere soñar a lo grande en el torneo del KO.