Un duelo del partido de ayer entre la Minera y el Molinense. D. Minera
Copa Federación

La Minera se deshace del Molinense y mantiene vivo el sueño copero

El cuadro rojillo se impone en la prórroga y queda a una sola eliminatoria de obtener el billete para la Copa del Rey

Antonio Zomeño

Cartagena

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:30

Un partido más y el sueño copero volverá a tomar El Llano del Beal, como una réplica del terremoto que arrasó la localidad cartagenera el ... curso pasado. La Deportiva Minera se impuso en la tarde del miércoles a la Unión Molinense (3-0) en los octavos de final de la Copa RFEF, y se queda a una sola eliminatoria de certificar su presencia en la Copa del Rey. Tras un duelo donde los de Checa fueron amos y señores del juego, aunque necesitaron de la prórroga para batir a un equipo de inferior categoría, el cuadro rojillo se enfrentará el próximo miércoles al ganador del Orihuela - Huétor Tájar con el billete definitivo en juego.

