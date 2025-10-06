El Lorca toca fondo en Huelva

El Lorca Deportiva atraviesa un momento crítico, y la derrota de ayer por 2-1 ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino no ... hace más que confirmar un inicio de temporada alarmante. No solo por los resultados, dos puntos de quince posibles, sino por las sensaciones: un equipo frágil, sin claridad en su propuesta y con síntomas preocupantes de desconfianza colectiva.

Recreativo Jero; Carrasco (Néstor Senra, 57), Alberto López (Dani Romero, 75), Bonaque, José Carlos; Mena (Álex Bernal, 57), Castellano (Domínguez, 57), Antonio Arcos, Paolo Romero, Iván y Caye Quintana (Mario Da Costa, 75). 2 - 1 Lorca Deportiva Ernestas; Jaime Escobar, Morros, Fran Tafalla (Fromsa, 70), Saturday (Dani Albiar, 46), Sergi Mornteverde, Willy, Martínez, Heredia (Gabri López, 70), Juanma Acevedo (Carrasco, 74) y Naranjo (Tomás Iglés, 74). Árbitro Gargantilla Fernández (extremeño). Amonestó a Javi Castellano, Carrasco, Acevedo, Martínez, Sergi Monteverde, Fran Tafalla, Carrasco y Willy.

Goles: 1-0, min. 10, Caye Quintana; 1-1, min. 60, Willy; 2-1, min. 66, Quintana.

El encuentro en Huelva volvió a reproducir un guion que se repite con demasiada frecuencia. Un arranque dominado por el rival, una reacción esporádica y, finalmente, una derrota marcada por errores propios. El Recre, con mayor oficio y temple, impuso su jerarquía desde el inicio. Caye Quintana, incisivo y siempre al límite, adelantó a los onubenses tras una jugada en la que el Lorca mostró una defensa desorganizada y lenta. A partir de ahí, solo la inspiración del meta Ernestas evitó que el marcador se convirtiera en un castigo más severo.

El descanso llegó como un alivio, pero no trajo la reacción esperada. Es cierto que Willy, con un oportunismo que se echa de menos en el ataque lorquino, logró igualar el choque a la hora de juego, pero la alegría duró un suspiro. Una acción desafortunada de Sergi terminó en un penalti que, aunque discutible, reflejó la inseguridad defensiva de un conjunto que juega permanentemente con fuego. Caye Quintana volvió a ser verdugo, aprovechando el rechace tras el fallo del penalti inicial lanzado por Domínguez.

El técnico del cuadro blanquiazul no da con la tecla: los suyos compiten a ráfagas, sin continuidad ni equilibrio en los partidos

El tramo final fue un quiero y no puedo, como ha venido siendo habitual en las últimas jornadas. El Lorca Deportiva lo intentó, se volcó, pero sin convicción ni claridad. Falta chispa, determinación y, sobre todo, un plan reconocible que transmita confianza. El esfuerzo no se discute, pero la eficacia, el rigor táctico y la gestión emocional brillan por su ausencia.

Impotentes

Sebas López, el técnico, no encuentra la tecla. Su equipo compite a ráfagas, sin continuidad ni equilibrio, y cada error cuesta un mundo. El vestuario, aparentemente comprometido, se muestra impotente ante la dinámica negativa. El estreno del nuevo autobús, impecable en su diseño, contrasta con el rendimiento deportivo: una fachada brillante para un presente deportivo oscuro.

Con esta derrota, el Lorca Deportiva se hunde en la última posición de la tabla, convertido en farolillo rojo y con la urgencia de revertir una dinámica que amenaza con romper la moral del grupo mas temprano que tarde. El próximo encuentro ante el líder Extremadura, además, fuera de su estadio por las obras de resiembra en el Artés Carrasco, se presenta como una prueba de fuego. El escenario, El Rubial de Águilas, puede servir como punto de inflexión... o como otro paso hacia el abismo si no se produce una reacción inmediata.

La Segunda Federación no concede margen para la duda. Si el Lorca quiere seguir vivo, necesita mucho más que actitud. Necesita fútbol, confianza y una idea clara. De lo contrario, el destino del club será muy diferente al que perseguían antes de arrancar esta temporada.