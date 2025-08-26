El Lorca Deportiva refuerza su portería con el joven Fran Árbol

Pedro Re Martes, 26 de agosto 2025, 21:56 Comenta Compartir

Continúan llegando piezas a la plantilla del Lorca Deportiva, que sigue reforzándose de cara a la ilusionante temporada 2025/2026. Los de Sebas López anunciaron ayer la incorporación, en calidad de cedido, de Francisco Pedro Árbol Córdoba (Granada, 19 años). Se trata de un portero procedente del Granada CF, donde ha desarrollado toda su carrera desde categorías inferiores.

Formado en la cantera nazarí, Fran Árbol ha pasado por todas las etapas de crecimiento dentro de la entidad granadina, llegando a convertirse en un jugador de referencia para el filial, el Recreativo Granada, en Segunda Federación, competición en la que disputó 25 encuentros la pasada campaña. En ellos demostró seguridad, madurez y personalidad bajo palos a pesar de su juventud. Su evolución no ha pasado desapercibida para el primer equipo rojiblanco, con el que fue convocado en cuatro ocasiones oficiales.

El nuevo portero blanquiazul también cuenta con un importante bagaje internacional en las categorías inferiores de la selección española, ya que fue convocado por los equipos nacionales sub-16, sub-17, sub-18 y sub-19, lo que avala tanto su proyección como el reconocimiento de su talento en el panorama nacional. Cabe destacar que en la temporada 2022/2023 ya fue citado con la primera plantilla del Granada cuando el club militaba en Primera División.

Con su llegada, el Lorca Deportiva incorpora a un guardameta sub-23 con presente y mucho futuro, llamado a competir por la titularidad con Ernestas y a seguir creciendo en un escenario tan exigente como el Francisco Artés Carrasco.

Una larga lista de fichajes

Fran Árbol se convierte en el decimoquinto fichaje del equipo dirigido por Sebas López tras las incorporaciones del delantero lorquino Tomás Inglés, el centrocampista murciano Álvaro Martínez, el lateral izquierdo Morros, el portero Ernestas, el extremo zurdo Juanma Acevedo, el delantero centro Naranjo, el centrocampista Spinman, el lateral derecho Jaime Escobar, el extremo lorquino Juan Hernández, el centrocampista Willy, los centrales Saturday y Fran Tafalla, además del lateral Soler. Una lista amplia y variada de incorporaciones que refleja la ambición de la entidad lorquina por construir una plantilla competitiva y equilibrada en todas sus líneas.

Desde el club se muestra la satisfacción por haber alcanzado este acuerdo de cesión con el Granada y se confía en que Fran Árbol pueda aportar al equipo solidez defensiva, carácter y ambición en una temporada clave. «El Lorca Deportiva le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa como blanquiazul».

