La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 13

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El duelo correspondiente a la jornada 13 en Segunda se aplazó al descanso, después del fallecimiento de un espectador que había sido trasladado al hospital desde el estadio Alfonso Murube

C. P. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El duelo entre el Ceuta y el Almería, correspondiente a la jornada 13 en Segunda, fue suspendido al descanso, después de la muerte de un espectador que previamente se encontraba en la grada del estadio Alfonso Murube. El trágico hecho tuvo lugar poco después del primer cuarto de hora de encuentro, que entonces se detuvo durante unos minutos para que los servicios médicos atendieran al espectador afectado, que requirió un masaje cardiovascular.

Aunque el aficionado fue retirado en camilla y trasladado posteriormente al hospital, al llegar el intermedio del duelo se confirmó el fallecimiento, lo que condujo a la lógica suspensión del partido, que se reanudará en una fecha todavía por determinar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2

    La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4

    El Real Murcia se envalentona con Colunga
  5. 5

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 8 de noviembre de 2025
  7. 7

    Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década
  8. 8 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  9. 9 Herido un ciclista tras caer por una rambla en Cartagena
  10. 10 Defensa de la sanidad en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado