Jornada 26 Valverde: «Sé que es mucha distancia, pero hay que ser prudentes» Ernesto Valverde durante el partido de su equipo frente al Real Madrid. / REUTERS El técnico azulgrana destacó que los suyos tuvieron «más intención desde el inicio, más opciones y control del juego» NACHO CABALLERO Domingo, 3 marzo 2019, 00:14

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no quiso dejarse llevar por la euforia pese al triunfo por 0-1 en el Santiago Bernabéu. «Nada está decidido. Aún queda mucho por jugar. Sé que es mucha distancia, pero hay que ser prudentes», en la victoria de su equipo frente al Real Madrid gracias a un solitario gol de Rakitic que amplía la ventaja entre ambos conjuntos a 12 puntos.

Sobre el juego de su equipo destacó que «el resultado es muy justo. No hemos termiando de matar el partido con el 0-1 y nos hemos expuesto», aunque en líneas generales terminó admitiendo que «a sido un partido duro, pero nos vamos contentos».

«No sé si salgo más reforzado, no me preocupa demasiado, lo que me preocupa es que el equipo juegue bien y gane»

La forma de sobrellevar el encuentro fue distinta a la empleada el miércoles pasado, cuando también consiguieron la victoria ante el Real Madrid y el pase a la final de Copa del Rey: «Ganar aquí es complicado, así que ganar dos partidos, ya te puedes imaginar. El otro día nos quedamos contentos con el primer tiempo que hicimos. Hoy tuvimos mas intención desde el inicio, gracias al conjunto del equipo. Hemos tenido más opciones y control del juego».

En lo referido al partido realizado por el central Gerard Piqué, su técnico asmitió que «no me gusta señalar a nadie en ningún sentido. Hemos sido solidarios a la hora de defender y ahíPiqué nos ayuda muchísimo sacando balones colgados al área».

«Hemos visto a Leo en el suelo, hemos visto que tenía sangre y hemos ido a protestar, pero no ha pitado nada; es una distancia muy buena, pero todavía queda el Atleti» SERGIO BUSQUETS

Por último, evitó comentar la posible roja a Sergio Ramos por su acción con Leo Messi. «Siempre se comentan en el vestuario determinadas jugadas, ha sido un partido duro y difícil. Es un clásico. No sé si salgo más reforzado, no me preocupa demasiado, lo que me preocupa es que el equipo juegue bien y gane».

«Si la afición del Barça no está contenta, imagínate cómo tienen que estar las de otros equipos» Jordi alba

Jordi Alba por su parte reconoció que la victoria puede ser muy importante y recordó la importancia de lo logrado aunque a veces no haya ido acompañado de buen juego. «Si la afición del Barça no está contenta, imagínate cómo tienen que estar las de otros equipos. Sabemos que el apoyo de su afición es fundamental, pero hemos hecho partidos muy serios».