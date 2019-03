Real Madrid Crédito agotado para Solari Santiago Solari, durante el partido contra el Ajax en el Santiago Bernabéu. / Rodrigo Jiménez (Efe) La falta de recambio mantiene al argentino con vida, aunque otro traspié en Valladolid podría precipitar su caída ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 22:29

Santiago Solari vive ya de prestado como entrenador del Real Madrid. La eliminación ante el Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones tres días después de que su equipo dijera definitivamente adiós a la Liga y seis más tarde de que el Barça le dejara fuera de la final de Copa en el Benito Villamarín ha agotado definitivamente el crédito del argentino, que previsiblemente se sentará en el banquillo en Zorrilla el domingo más por falta de recambio que otra cosa.

El Santiago Bernabéu vivió una tarde frenética este jueves, marcada por el cónclave entre Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, su mano derecha, para analizar el mejor modo de reconducir la situación. Gabinete de crisis que sucedió al que se formó ya el martes por la noche nada más producirse la hecatombe frente al Ajax que consumó una semana trágica que dejó a los blancos sin balas esta temporada. Derrota que evidenció la fractura entre la plantilla y la directiva, plasmada en el durísimo enfrentamiento entre el presidente y Sergio Ramos cuando Florentino Pérez arremetió contra la actitud de los futbolistas y el capitán respondió reprobando la planificación que hicieron en los despachos de una temporada que ha acabado siendo de lo más negra. El mandatario llegó a amenazar al sevillano con echarle, a lo que el andaluz, según informaron 'As' y 'El Golazo', replicó: «Si es verdad me marcharé con la cabeza alta y la conciencia tranquila por haber defendido el escudo del Real Madrid como capitán». «Tú me pagas y yo me voy», añadió el camero.

Durante la tarde se escrutaron distintas opciones, sopesando la necesidad de tomar medidas inmediatas o la conveniencia de evitar decisiones en caliente que pudieran hipotecar el futuro a medio plazo. Finalmente parece haberse impuesto la segunda tesis en detrimento de una destitución fulminante de Solari pese a que durante las últimas horas llegó a cobrar fuerza la posibilidad de un retorno de José Mourinho, adelantada por Telemadrid.

El del portugués es uno de los nombres que han aflorado de modo recurrente en los últimos días aunque también proliferan otros como los de Jürgen Klopp, Maximiliano Allegri, Joachim Löw, Mauricio Pochettino y hasta Zinedine Zidane. A favor del luso juega que Florentino Pérez siempre le vio con buenos ojos y está libre desde el pasado 18 de diciembre, cuando le despidieron como entrenador de un Manchester United que por entonces era sexto en la Premier League, a 19 puntos del Liverpool y fuera de 'zona Champions', aunque también seduce en la 'zona noble' del Santiago Bernabéu un retorno del marsellés, que enlazó tres Champions consecutivas.

La tarde terminó con Florentino Pérez contemplando el partido entre el Real Madrid y el Fenenbahçe de Euroliga en el WiZink Center y Solari aún como técnico del primer equipo, al menos hasta el lunes, cuando vuelva a valorarse la situación ya que existe el temor a que el desplome desencadenado en la última semana se acentúe y ponga en riesgo la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.