La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid. EP
Liga 2025-26

Una revolución para recuperar el esplendor perdido

El cambio de guardia en el banquillo y los cuatro fichajes acometidos por el Real Madrid deben devolver la grandeza a un equipo que afronta la Liga con la necesidad de reivindicarse

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:26

Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que echase el telón a una temporada extenuante cayendo derrotado por el PSG en semifinales del ... Mundial de Clubes, el Real Madrid vuelve a la acción para iniciar un curso que debe suponer el resurgimiento de un gigante herido. La sucesión de decepciones cosechadas a lo largo de una campaña en la que cedió el trono en la Liga y en la Champions enterraron la segunda etapa de Carlo Ancelotti en Chamartín y trajeron de regreso a la 'casa blanca' a Xabi Alonso. El tolosarra, a quien 16 años atrás recurrió Florentino Pérez para convertirlo en el elegante metrónomo de una escuadra que acabaría levantando la ansiada Décima, vuelve a ser el escogido para ejercer esta vez como arquitecto desde el banquillo de la edificación de una nueva era en la que se busca devolver el esplendor perdido a un equipo que se ha visto remodelado a fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  5. 5 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  6. 6

    El IEO confirma la mejora del Mar Menor y no ve riesgo de anoxia
  7. 7

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  8. 8

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Una revolución para recuperar el esplendor perdido

Una revolución para recuperar el esplendor perdido