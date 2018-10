Real Madrid Ramos pide disculpas a Reguilón: «Mi reacción no debió ser esa» Sergio Ramos en el rondo del entrenamiento del Real Madrid / AFP El capitán del Real Madrid quiso disculparse en redes sociales por el polémico balonazo a su compañero durante el entrenamiento EFE Madrid Lunes, 22 octubre 2018, 16:55

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, pidió disculpas a Sergio Reguilón tras propinarle dos balonazos como respuesta a un golpe involuntario durante el entrenamiento, y en sus redes sociales admitió que su «reacción no debió ser esa» y quitó importancia al incidente.

«Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa», escribió Sergio Ramos, junto a una imagen del entrenamiento posando junto a Reguilón en el equipo que ganó los partidos en reducidas dimensiones del entrenamiento.

Carpetazo 📂 y a por el partido de mañana.#HalaMadridpic.twitter.com/PIFNFqV6mj — Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 de octubre de 2018

Reguilón: «Siempre con mi capitán»

Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Real Madrid, admitió las disculpas de Sergio Ramos, que le propinó dos balonazos en el entrenamiento tras recibir un golpe involuntario, y en sus redes sociales escribió: «siempre con mi equipo y con mi capitán».

Reguilón se convirtió en el protagonista accidental de la mañana en la ciudad deportiva del Real Madrid, cuando golpeó la cara de Ramos al lanzarse por un balón en un juego y el capitán reaccionó, con rostro de enfado, pegándole dos balonazos.

«Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!», respondió Reguilón en sus redes sociales al mensaje de Sergio Ramos en el que se disculpaba y restaba importancia a un pique habitual en entrenamientos.