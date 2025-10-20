La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, durante el Getafe-Real Madrid celebrado el domingo. EP
Análisis

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

El brasileño revolucionó el partido del Real Madrid en Getafe como ya hiciera frente al Oviedo, pero provocó un nuevo incendio en el Coliseum antes de la Juventus y el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Vinicius vuelve a estar en boca de todos tras la apurada victoria que logró el Real Madrid el domingo en Getafe, la cual le ... permitirá llegar líder al clásico del Santiago Bernabéu. El brasileño, al que Xabi Alonso reservó de entrada pensando también en el duelo europeo con la Juventus del miércoles, entró en acción en el minuto 55 y su aparición, junto a la de Arda Güler, revolucionó el pleito en el Coliseum. Provocó la roja de Nyom que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos justo antes de que Mbappé descerrajase a David Soria y también forzó la expulsión de Álex Sancris por doble amarilla que redujo aún más la capacidad de respuesta del bando local. Su impacto en el partido fue tan grande como el nuevo incendio que provocó a su paso un futbolista que no deja indiferente a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  3. 3

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  4. 4

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  5. 5

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 19 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo

Vinicius también prende la mecha como revulsivo de lujo