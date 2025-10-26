Marcus Sorg: «Cometimos más errores de lo normal»

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 26 de octubre 2025, 19:53 | Actualizado 20:21h. Comenta Compartir

El Barcelona se vio superado en el clásico. Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona, se mostró autocrítico ante la derrota de su equipo ante el Real Madrid, lo que deja a los azulgranas a cinco puntos de distancia del equipo blanco en Liga y con la sensación de que los catalanes no son ni la sombra de lo que fueron la temporada pasada. «Cometimos más errores de lo normal, lo intentamos todo pero no creamos ocasiones», aseguró el segundo técnico alemán.

«En el último tercio del campo echamos de menos poder para penetrar y crear peligro», lamentó Sorg. «Lo intentamos todo, acabamos con sólo dos defensas para crear más oportunidades aunque sabemos que el Madrid es muy bueno al contraataque, pero no creamos suficientes ocasiones», reconoció un Sorg al que se le vio muy activo en la banda.

Sobre el partido de Lamine, que no brilló como en anteriores clásicos, Sorg restó importancia a que el '10' azulgrana no consiguiera encontrar los espacios para poder encarar. «No fue fácil, hablamos en el descanso que teníamos que ponerlo en situaciones de uno contra uno», reconoció el técnico que lamentó que «no lo logramos en la primera parte y en la segunda tampoco». Sin embargo quiso destacar que Lamine «lo intentó todo, pero le defendieron bien y no lo consiguió». Además, pidió tiempo para que pueda alcanzar su mejor nivel después de haber estado varias semanas de baja por una pubalgia.

«Necesita más partidos al máximo nivel. Tiene sólo 18 años, hay que darle más tiempo para que llegue al mejor nivel», dijo el técnico para defender a su futbolista. «Los defensas se esfuerzan al máximo para pararlo y este año han trabajado más», afirmó Sorg para destacar los problemas que se encuentra desde hace varios partidos para desplegar su juego. Por último, también aprovechó para defenderle por sus últimas declaraciones y los instantes finales que se han vivido en el encuentro. «Había mucha gente alrededor de los banquillos gritando, tenemos que aceptarlo y concentrarnos en el partido», dijo sin entrar en más detalle de lo ocurrido tras el pitido final.

«No ha sido tan grave»

El que sí trató de quitar hierro al asunto sobre las declaraciones de Lamine fue su compañero de equipo Frenkie de Jong: «Está en la Kings League, le van diciendo cosas. Pero no he escuchado decirlo así. Es muy exagerado, no ha sido tan grande», aseguró el holandés. El centrocampista del Barcelona vio «exagerado» el comportamiento final del partido y le recriminó a Carvajal lo sucedido: «Si eres un compañero y lo conoces y crees que no debe hacer las declaraciones, le puedes llamar«, afirmó.

Por último, el holandés no quiso entrar en comparaciones con lo sucedido la temporada pasada, en donde el Barcelona no cedió en ninguno de los cuatro clásicos: «No hay que compararse con la temporada pasada. Tenemos energía. La primera parte no hemos estado tan finos con la pelota, nos ha faltado el último pase, control y el Real Madrid nos hacía mucho daño. En la segunda parte hemos controlado más, pero nos ha faltado crear peligro», finalizó.