Antony y Abde se bastan para ganar al Lyon

Javier Varela Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:00 Comenta Compartir

Tenía el Betis una patata caliente con la visita del Olympique de Lyon. El equipo francés sumaba sus partidos por victorias en esta Europa League y presumía de no haber encajado un gol, pero se topó con un conjunto verdiblanco liderado por dos nombres propios: Abde y Antony. El primero abrió el marcador con un gol de pícaro a la salida de un córner y el segundo, apenas seis minutos después, dejó un gol de bandera con una vaselina impecable tras asistencia de categoría de Marc Roca. Suyos fueron los goles y todo lo que llevó peligro en el triunfo verdiblanco que mantiene invicto al Betis y cerca del top 8.

El partido comenzó a fue lento, como si ambos equipos quisieran cocinarlo con calma y tanteando al rival. Ritmo muy bajo y posesiones estériles que hacían que Álvaro Valles y Greif fueran espectadores de lujo. Entonces Antony decidió que era el momento de acelerar el partido y contagió a Abde, convirtiendo las bandas en la mejor opción de llevar peligro a la portería de un Lyon agazapado y al que no parecía importarle que pasasen así los 90 minutos. Un robo de Marc Roca en la salida de balón gala permitió a Abde poner a prueba a Greyf, que mandó el balón a córner. Y a la salida de ese saque de esquina botado por Lo Celso, la prolongación de Bakambu dejó el balón en el área y apareció el marroquí desde atrás para rematar a la red el el primer gol del partido y que recibía el Lyon en la competición.

Aprovechando el viento a favor, Antony tuvo el segundo pero su remate se marchó pegado al palo. Eran los mejores minutos del Betis ante un Lyon desconcertado y sin capacidad de reacción. Marc Roca puso un balón de 60 metros rompiendo la estructura del equipo galo para que Antony dejara que botara y sin necesitar un control, pusiera el balón por encima del gigante Greyf con un toque sutil para poner el 2-0 en el marcador. Los verdiblancos supieron rentabilizar con goles su superioridad y se tomaron un respiro que aprovechó el Lyon para descubrir que el Betis tenía portero con dos lanzamientos desde fuera del área tan tímidos como el equipo.

Betis Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez, Marc Roca, Fornals (Deossa, m. 78), Antony (Riquelme, m. 87), Lo Celso (Altimira, m. 65), Abde (Pablo Garcíam. 87)y Bakambu (Chimy Ávila, m. 78). 2 - 0 Olympique de Lyon Greif, Maitland-Niles (Mata, m. 84), Kluivert, Niakhaté, Abner Vinicius (Tagliafico, m. 46), Tessmann (Morton, m. 65), De Carvalho, Merah (Sulc, m. 65), Karabec, Molebe (Moreira, m. 46) y Satriano. Goles: 1-0: m. 29, Abde. 2-0: m. 35, Abde.

Árbitro: Matej Jug (Eslovenia). Amonestó a Abner Vinicius, Bakambu, Tagliafico, Moreira y Ruibal.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de fase liga de la Europa League, disputado en La Cartuja

Paulo Fonseca movió el equipo al descanso buscando proponer algo más que en la primera mitad y Merah estuvo a punto de sorprender a Álvaro Valles a las primeras de cambio. El pasito adelante del Lyon se notó en posesión y en llegadas, pero con escaso daño para un Betis que entendió que el partido estaba como a él le gusta para esperar atrás y salir con velocidad por cualquiera de las dos bandas. El choque entró en unos minutos de imprecisiones y los verdiblancos perdieron el control con el peligro que eso supone, pero curiosamente tuvieron la ocasión más clara tras una internada de Bakambu y un remate de Abde que se paseó delante de la portería.

El Lyon acumulaba la posesión y las llegadas, pero se mostraba incapaz de apretar el marcador ante un Betis que daba por bueno el resultado. Pudo haberlo ampliado, pero el colegiado no entendió como penalti un contacto de Kluivert a Fornals tras despejar un balón a pesar de que fue chequeado desde el VAR. El partido murió con minutos para jugadores del banquillo y ovaciones para los dos protagonistas del partido: Abde y Antony.