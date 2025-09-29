Xabi Alonso: «El derbi dolió, pero ya estamos en modo Champions»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:56 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

Xabi Alonso volvió a hacer autocrítica acerca de la mala imagen que ofreció el Real Madrid en el derbi disputado el martes en el Metropolitano, pero llamó a pasar página para centrarse en la Champions, competición a la que retornan los blancos para medirse este sábado al Kairat Almaty. «Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos debe durar la sensación 24 horas. Luego, el análisis. No fue solo actitud, también ritmo, cosas tácticas, cosas del juego. Es un poco simplista lo otro. No competimos bien. Hemos hecho el análisis y lo vamos a usar», aseveró.

«Lo importante es lo de mañana. Queremos empezar bien en la Champions y mañana es un partido muy importante», abundó el tolosarra en una rueda de prensa en la que no pudo evitar el torrente de preguntas sobre el derbi y sus consecuencias pese a su llamamiento a cambiar el chip. «Hubo razones futbolísticas también, no estuvimos a nuestro mejor nivel. Eso es parte del proceso de adaptación. Llevamos 58 días y ahí vamos. Ha dolido, pero ahora ya estamos en modo Champions», insistió el preparador del Real Madrid a lo largo de una comparecencia en la que, como ya hizo el sábado, apeló a los posibles efectos positivos que puede tener el rapapolvo sufrido a manos del Atlético. «Estamos en fase de ir mejorando y a veces para dar dos pasos para adelante tienes que dar uno para atrás», desgranó.

Rechazó el guipuzcoano que falte entre los futbolistas del Real Madrid la conexión necesaria a nivel personal para que todo fluya con armonía. «No he visto falta, sino que he visto que existe. Es fundamental a la hora de construir un espíritu», manifestó en este sentido Xabi Alonso, que escondió sus cartas sobre el once que dispondrá para medirse al Kairat Almaty. «Vamos a salir con once, y son once jugadores del Madrid. Será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions y que nos va a exigir un buen nivel».

El estratega vasco restó importancia a las condiciones en las que se celebrará el partido contra el conjunto kazajo, tras un vuelo chárter de ocho horas de duración. «Tienes que adaptarte. Hemos cambiado la hoja de ruta habitual, pero en el fútbol, como en todo, el más inteligente es el que se sabe adaptar mejor. No es un impedimento ni una excusa eso», recalcó el entrenador del Real Madrid, que quiso poner en guardia a sus futbolistas sobre un adversario prácticamente desconocido. «Hemos visto sus partidos, ante el Celtic, ante el Sporting... Tiene un núcleo bien formado, en ataque distintas opciones. Saben combinar bien, juega directo, lo tienen claro. Hay que competir bien».

Ampliar Fede Valverde controla el balón durante el derbi celebrado el sábado. EP Valverde reconoce su frustración: «Me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo» Fede Valverde no está atravesando un buen momento. Lo reconoció él mismo en la rueda de prensa previa al partido que medirá al Real Madrid con el Kairat Almaty este martes en la segunda jornada de la Champions. «Estoy frustrado un poco. Soy consciente de cómo estoy jugando, soy el primero que sabe cuando las cosas no salen. El jugador sabe primero si hace un mal partido. Es verdad que había empezado bien en el nuevo proyecto, en el Mundial, creo que jugué bien allí. Ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo. Seguiré trabajando. Como capitán, seguiré liderando al grupo y dando la cara cuando juegue. Voy a seguir sacando pecho y yendo adelante», manifestó. Al margen de la evaluación personal, el uruguayo dio la cara tras la floja imagen que ofreció el Real Madrid en el derbi celebrado el sábado en el Metropolitano. «Fueron dos días muy duros, muy jodidos por la derrota. Fue un golpe muy duro. Charlamos mucho. Desde que estoy en el Madrid había pasado pocas veces, tantas conversaciones. Hay que cambiar lo más rápido posible. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo. También con el entrenador, hubo muchas charlas. Mañana, el primer partido para cambiar todo eso», señaló el '8'. «Tenemos que dar lo mejor de cada uno, el 100% para que cada cosa se resuelva lo antes posible. Llevamos dos derrotas con Xabi y fueron muy duras. Son cosas que son parte del fútbol, pero tenemos que intentar que no pase, cambiar la imagen. Estar lo más agrupados posible, dentro del campo y fuera, para que sea un año bueno», abundó Valverde en una rueda de prensa en la que se mostró dispuesto a jugar en donde le pida el técnico y rechazó que se haya negado nunca a ser lateral derecho. «Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición, siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Con Ancelotti, con Zidane y con Xabi», remarcó.