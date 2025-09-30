Una Vecchia Signora con doble premio

Javier Varela Martes, 30 de septiembre 2025, 15:46 Comenta Compartir

Día señalado en La Cerámica por doble motivo. Regresa la Champions al estadio del Villarreal 1.612 días después de aquella fatídica noche ante el Liverpool en semifinales y lo hace con el objetivo de batir un récord de victorias en casa. El Submarino Amarillo, con un triunfo ante la Vecchia Signora, sumaría nueve victorias consecutivas como local, superando las ocho logradas en la temporada 2014-15. De hecho, el Villarreal no pierde en su feudo desde el pasado 15 de marzo, cuando cayó derrotado con el Real Madrid (1-2). Desde aquel día el conjunto de Marcelino suma 10 partidos sin caer, con dos empates consecutivos a los que siguieron una racha de ocho victorias seguidas: Espanyol, Osasuna, Leganés y Sevilla en la recta final de la temporada pasada; y Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic en esta nueva campaña. «Es un partido muy especial para mí. Es mi primer partido de Champions en este estadio y queremos darnos una alegría a nosotros mismos, a los aficionados, pero respetando a un grandísimo rival», señaló el técnico español

El récord pasa por derrotar a una Juventus que todavía no ha perdido en lo que va de temporada y que «es el rival más laureado de Italia, el primer equipo de ese país», recordó Marcelino. Lleva tres victorias y dos empates en la Serie A y un empate ante el Borussia Dortmund en el estreno de la Champions. Además, se da la curiosa circunstancia de que el equipo italiano ya vistió La Cerámica en aquella mítica temporada de Champions del Villarreal. Aquel partido de octavos de final terminó en empate (1-1). Otro dato que invita al optimismo del conjunto castellonense es que solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos europeos en casa (seis victorias y dos empates). El rendimiento del equipo de Marcelino está siendo bueno en este inicio de temporada como demuestra su tercera posición en Liga, donde sólo ha perdido un partido (en el Metropolitano ante el Atlético) y ha concedido un empate. En Champions necesita sumar después de caer en la primera jornada en su visita al Tottenham, un partido en el que mereció más pero del que se fue de vacío por un error grosero de su portero Luiz Júnior en el comienzo.

El técnico asturiano no podrá contar el Submarino con Kambwala, Juan Foyth y Pau Navarro y tendrá las bajas confirmadas por Marcelino de dos hombres importantes como Ayoze Pérez y Gerard Moreno:«Ayoze no va a estar, todavía no ha entrenado con el grupo, Gerard será baja«. Por ello, la responsabilidad del ataque estará en los pies de Pépé, que tuvo un inicio goleador espectacular, y Mikautadze.

La Juventus llega a Villarreal con el cartel de ser un rival complicado, pero con un presente menos peligroso de lo que dice su historia. El equipo dirigido por el croata Igor Tudor es un bloque muy competitivo y formado por grandes futbolistas, sobre todo en ataque -ha marcado 13 goles en seis partidos-, pero que está lejos de la solidez defensiva de la que presumía antaño, como quedó claro en el primer partido de la Champions ante el Dortmund y con nueve tantos recibidos en seis partidos. Destaca el talento ofensivo de hombres de la talla de Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao, Loïs Openda, Jonathan David y Dusan Vlahovic. Este último ha marcado ya cuatro goles en tan solo seis encuentros, y dos de ellos en el único choque de Liga de Campeones.

Alineaciones probables

Villarreal: Luiz Júnior, Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro, Pepé, Mikautadze

Juventus: Di Gregorio, Kelly, Bremer, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, João Mário, Yıldız, Conceição, Vlahovic

Árbitro: István Kovács (Rumanía)

Hora: 21:00 h. Estadio: la Cerámica

TV: Movistar+ Liga de Campeones.

