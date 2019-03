Octavos | Vuelta Modric: «Sin Cristiano, alguno tenía que haber dado un paso adelante» Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid. / EP «El mayor problema esta temporada es la falta de continuidad y de gol», lamenta el Balón de Oro de 2018 AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 4 marzo 2019, 13:44

«Buscar recambio para Cristiano es casi imposible. Cuando él se fue el club intentó que otros jugadores intentasen cubrir su función y dividir el gol entre los jugadores de arriba. No quiero dar nombres, pero alguno tenía que haber dado un paso adelante y meter 15 o 20 goles por temporada y eso no lo tenemos. El club lo ha hecho bien y ha puesto fe en otros jugadores, Gareth (Bale), Asensio, Karim (Benzema), Mariano, Vinicius... pero algunas veces las cosas no salen como queremos», lamentó este lunes Luka Modric, para quien «el mayor problema del Real Madrid esta temporada es la falta de continuidad y de gol».

«Nos falta Cristiano, pero no podemos quejarnos durante diez años de quién va a sustituirle», reclamó el Balón de Oro de 2018, que pese al decepcionante curso y agarrarse ya como último salvavidas a la Champions, quiso lanzar un mensaje optimista. «Al Madrid siempre lo damos por muerto y el Madrid siempre vuelve. En 2015 no ganamos nada y todavía dijeron que estaba muerto y después sabéis todos lo que pasó y lo que se ganó. Por eso hay que confiar en nosotros. Este equipo tiene buen futuro», aseguró el centrocampista croata, para quien «la única manera (de salir de la crisis) es trabajar, trabajar y trabajar y estar juntos».

«Cuando hay algo que no va bien tenemos que hablar como una familia», reclamó Modric, que reconoce que el partido de este martes contra el Ajax «es clave para esta temporada». «Es un partido muy peligroso contra un buen equipo y tenemos que tener paciencia y estar tranquilos juntos», advirtió el futbolista balcánico, que no puede ocultar que los jugadores están «tocados tras perder dos partidos contra el mayor rival» pero confia en que «el gol va a llegar».

Cuando se le preguntó a Modric por un posible regreso de José Mourinho contestó: «No hacemos mucho caso a rumores, sino en cómo hacerlo mejor. En el Real Madrid siempre se habla de estas cosas». Respecto a Bale, dijo que le ve «feliz y con ganas para ser el Gareth que todos conocemos». «Cada jugador entra en una fase de carrera que no se siente en mejor momento, pero no podemos olvidar lo que ha hecho para este club. Trabaja y quiere trabajar y ayudar al equipo lo que queda de temporada. No veo su fin aquí. Tiene mucho para dar a este equipo. Lo que tiene que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. El trabajo es la única manera; no hay otra», respondió en alusión al extremo galés.