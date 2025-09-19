La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados desplegan en la grada una gran bandera del Barça REUTERS

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El club, que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou, lo ha comunicado a primera hora de la mañana

C.P.S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:16

El estreno del Barça en la Champions tendrá lugar finalmente en el estadi Olímpic Lluís Companys. A través de un comunicado, el club azulgrana ha ofrecido todos los detalles del duelo ante el conjunto parisino, que supondrá la vuelta de Luis Enrique -como ya sucediese hace dos temporadas- a la Ciudad Condal.

«El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys», reza el texto difundido.

La propia UEFA ya fijó en su página web Montjuïc como sede para el duelo ante el vigente campeón de la competición. El club que preside Joan Laporta recuerda que el Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  2. 2 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  5. 5

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en un municipio de la Región de Murcia
  7. 7 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 18 de septiembre de 2025
  9. 9

    La «degradación» del barrio del Carmen de Murcia reactiva el asociacionismo vecinal
  10. 10

    Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions