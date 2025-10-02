El Barça tiene una asignatura pendiente

Daniel Panero Jueves, 2 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

El Barcelona cayó contra el Paris Saint Germain (1-2) en la segunda jornada de la Liga de Campeones y lo hizo evidenciando algunos de los problemas que ya sufrió el curso año y le privaron de estar en la gran final de la máxima competición continental. El equipo que dirige Hansi Flick no tuvo plan B al que adaptarse cuando los galos pasaron a mandar en el encuentro y evidenció una vez más ser demasiado frágil en defensa ante un rival capaz de generar diferentes alternativas. Es la asignatura pendiente del Barça, que deberá mejorar atrás para optar a levantar la Orejona.

Y es que el partido contra el PSG tuvo momentos brillantes para los culés, sobre todo la primera media hora, pero tuvo también un hundimiento físico en la recta final que terminó opacando todo lo demás. El Barça poco a poco se fue deshaciendo a medida que los de Luis Enrique encontraron argumentos gracias a la profundidad de Nuno Mendes y Achraf Hakimi, dos jugadores capaces de alterar planteamientos desde el lateral. Los dos saltaron la presión culé y pusieron en evidencia las carencias de un Barcelona incapaz de cambiar de registro.

Sin esa fórmula que encierra a los rivales en su propio campo y no pueden salir, el Barça quedó muy expuesto y llegó la gran oportunidad de un PSG que destapó el margen de mejora que todavía tienen los de Flick en la faceta defensiva. «Creo que en la segunda parte se podía ver que algunos jugadores, como Pedri o Frenkie, estaban muy cansados. Han dado el máximo sobre el terreno de juego, pero con el 1-1 has de tener mejor estructura en defensa. Hemos de aprender y mejorar», afirmó Flick tras el partido sobre ese hundimiento de los suyos en la recta final.

La fragilidad defensiva del Barça es algo que viene de lejos. Los culés se quedaron a las puertas de la final de la Liga de Campeones el pasado año después de recibir siete goles por parte del Inter, una cifra que hace prácticamente imposible cualquier clasificación. Esa dinámica se ha mantenido esta temporada. El Barça ha disputado nueve partidos entre todas las competiciones y hasta en seis de ellos ha recibido al menos una diana, llegando incluso a tener que remontar en varios de esos compromisos, como ante el Levante, el Oviedo o la Real Sociedad.

Una defensa en pruebas

La poca fiabilidad atrás ha llevado a Flick a ir probando cosas en los últimos partidos. La baja de Joan García ha sido suplida por Szczesny, Gerard Martín ha tenido que ser el relevo del lesionado Balde y en los otros tres puestos ha habido un baile de nombres tras la salida de Iñigo Martínez. El técnico alemán sigue probando y contra el PSG jugaron como centrales Pau Cubarsí y Eric García, dos futbolistas que destacan por su buena salida desde atrás con balón, y el propio Eric ha probado también en los laterales. Son las probaturas de Flick, quien sabe que ganar la Champions pasa por mejorar en defensa, el auténtico talón de Aquiles del Barça.