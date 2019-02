Análisis El Atlético recupera su esencia Ante la Juventus volvió a dejar la meta a cero como local y recupera la fortaleza a balón parado para seguir soñando con la final 1 de junio RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 21 febrero 2019, 20:05

«Demostramos que nada nos queda grande y que podemos competir con cualquiera. No somos favoritos para ganar la Champions ni lo vamos a ser nunca. Este es el Atlético de Madrid que quiere la gente y que queremos nosotros. En Turín va a ser durísimo». La frase es de José María Giménez, goleador ante la Juventus y que resume a la perfección la esencia de este Atlético de Cholo Simeone. Su discurso, de apenas un minuto, al finalizar el encuentro después de haber hecho historia con su amigo Diego Godín al ser los primeros uruguayos que marcan para un mismo equipo en partido de la Champions.

«El grupo está muy unido y en la cancha somos once hermanos. Eso es lo más bonito que tiene el Atlético» José maría giménez

«Lo nuestro es el trabajo, el sacrificio, la humildad, siempre pensando y viviendo para dentro. Lo demás dirán y pensarán lo que quieran pero nosotros tenemos que tener claro que debemos trabajar día a día para seguir creciendo cada uno individualmente para hacerlo como colectivo. El grupo está muy unido y en la cancha somos once hermanos. Eso es lo más bonito que tiene el Atlético. Me quedo con eso. Es bonito marcar pero sobre todo es lindo ganar así, viendo a los compañeros luchar cada pelota... Es un orgullo competir al lado de estos jugadores increíbles no sólo por la calidad sino por el corazón, por cómo luchan y cómo quieren».

El Atlético volvió a ser el que ganó la Liga y llegó a la final continental. Mantuvo su meta a cero (como en otros diez duelos de eliminatorias desde 2014, todas menos el 4-1 ante el Milan hace un lustro y el 2-1 ante el Madrid de semifinales en 2017), no necesitó tener más posesión para rematar más, generar ocasiones más claras hasta acabar anotando dos goles... de estrategia. «En los partidos con tanta tensión se definen con detalles y hoy fue a balón parado. El resultado es buenísimo y no nos marcaron, pero queda la vuelta, 90 minutos como hoy en Turín».

«Siguen siendo favoritos, nosotros tenemos muchas opciones por un buen resultado, pero hay que aguantar allí y va a ser difícil. Hay que estar preparados para ir a la guerra» Álvaro morata

Todo el vestuario tiene claro que la Juventus tiene capacidad para dar la vuelta a la eliminatoria. «Sigue al 50%. La Juventus tiene un gran equipo, es normal que les den por favoritos», explicaba Juanfran mientras Álvaro Morata fue aún más explícito: «La Juve es la Juve, tenemos que ir a uno de los estadios más difíciles del mundo, con una afición increíble. Siguen siendo favoritos, nosotros tenemos muchas opciones por un buen resultado, pero hay que aguantar allí y va a ser difícil. Hay que estar preparados para ir a la guerra».

Conexión Costa-Koke

El madrileño entró sustituyendo a Diego Costa, que pese a marrar un gol mostró la mejor de sus caras y conectó con Griezmann y Koke, que también reapareció después de cuatro partidos de baja. «Nos vamos con un gran resultado y esperamos que hagamos un partido perfecto allí con toda la humildad porque jugamos en Turín contra uno de los mejores equipos del mundo. Competimos para ganar. Aparte de preciso, es echarle ganas, competir cada balón y ganar cada segunda jugada. Al final es lo que tiene de esencia este equipo. Y se ha visto», continuó.

«Personalmente me encuentro muy bien. No es fácil después de eso venir a un partido de esta tensión e intensidad. He podido ayudar al equipo a ganar», apuntó antes de destacar el partido de Diego Costa: «Parece que no se nota que lleva mucho tiempo sin jugar. Para nosotros es un jugador fundamental sobre todo por su garra y por todo lo que le aporta al equipo. Le necesitamos así por toda esa fuerza que siempre nos ha dado». El hispano brasileño generó peligro tras dos meses apartado por su operación. «Es Diego, con una pierna sola podría hacer el mismo partido. Es su ADN, él es así, y estoy muy contento de que vuelva porque no es fácil pasar por una operación y una recuperación. Es una gran noche, pero hay que meterla en el cajón y pensar en el Villarreal», recordó Morata.

«Todavía podemos lograrlo. Ahora sólo tenemos que recuperarnos porque en Turín podemos lograr remontar si mantenemos la calma» CHIELLINI

Y eso que las decisiones del VAR despistaron durante algunos momentos al equipo. Sobre todo cuando le anularon un gol a Morata por falta antes de rematar sobre Giorgio Chiellini hubiera sido al revés se habría pitado penalti. «Creo que para que sea falta a uno de los centrales más fuerte del mundo hace falta bastante más. Mi duda es si hubiera sido al revés si habría sido penalti. Seguramente no, pero ya está, otro gol anulado, lo importante es que ganamos, quizás las palabras y el tono serían diferentes si hubiéramos perdido. Me fastidia que te cagas, pero no puedo hacer nada. Mientras que ganemos ojalá no meta ninguno en Turín», apostilló.

La Juventus también cree

Habrá que ver lo que le espera al Atlético en Italia. Allegri no ocultó que cayó en la trampa plateada por el Atlético. «No se trata de intensidad, sino de precisión. Defienden muy bien y pueden estar durante 85 minutos defendiendo y tirando balones hacia adelante. Si vienes a ver un partido bonito y a divertirte... Cuando juegas contra ellos te preguntas, hemos jugado o no», dijo como una nueva crítica al estilo del Atlético.

Más constructivo parece Chiellini, confiado en poder lograr la remontada. «Sabíamos que eran muy peligrosos a balón parado y teníamos que estar concentrados en esas situaciones. Es un resultado duro, pero a veces las historias cambian en los segundos partidos. Debemos mantener la calma porque todavía podemos lograrlo. Ahora sólo tenemos que recuperarnos porque en Turín podemos lograr remontar si mantenemos la calma. Tenemos que intentarlo...». De no ceder en el empeño e insistir sabe mucho su rival. «A este Atlético se le debe una, el destino le debe una, cuanto antes», aseguró Giménez,