Tragedia Messi pide que se siga buscando a Emiliano Sala AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 25 enero 2019, 17:41

Leo Messi pidió este viernes que continúe la búsqueda de su compatriota Emiliano Sala, desaparecido el lunes sobre el canal de La Mancha mientras viajaba en una avioneta desde Nantes a Cardiff. «Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor #NoDejenDeBuscar a Emiliano. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos», escribió la estrella del Barcelona en su cuenta oficial de Instagram.

Messi insertó una fotografía de Emiliano Sala saludando y tras su mensaje incluyó la etiqueta «#PrayForSala».

Messi se une así a las voces, encabezadas por el padre y la hermana del malogrado futbolista que reclaman que siga su búsqueda, después de que el jueves la policía de la isla de Guernsey anunciara que abandonada de forma definitiva las labores de rastreo, al reconocer que las posibilidades de supervivencia son «remotas».

«Lo único que pido es que lo sigan buscando. No puede ser que desaparezca así», dijo el jueves Horacio Sala, padre del jugador.

«Les pido por favor a todos que, ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo, pongamos fuerzas. Por favor, ayúdenme, él esta vivo. Se lo pido por favor que me ayuden», reclamó llorando por su parte la hermana de Emiliano, Romina, a través de un vídeo.